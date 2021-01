Βρετανία: Σε απομόνωση ο υπ. Υγείας μετά από επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ τέθηκε σε απομόνωση αφού έλαβε ειδοποίηση από την εφαρμογή NHS COVID ότι ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού.

Αυτό έκανε γνωστό ο ίδιος ο υπουργός με ανάρτηση του στο Twitter, στην οποία αναφέρει; «Χθες βράδυ ειδοποιήθηκα από την εφαρμογή NHS να COVID να αυτο-απομονωθώ, οπότε θα μείνω σπίτι και δεν πρόκειται να φύγω καθόλου μέχρι την Κυριακή. Όλοι πρέπει να παίξουμε ρόλο στο να τεθεί ο ιός υπό έλεγχο».

Σε βίντεο που ανάρτησε επίσης στο Twitter, ο Χάνκοκ πρόσθεσε: «Αυτή η αυτο-απομόνωση είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της κοινωνικής αποστασιοποίησης, γιατί γνωρίζω από την εφαρμογή ότι ήρθα σε στενή επαφή με κάποιον που βρέθηκε θετικός, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σπάμε τις αλυσίδες μετάδοσης. Πρέπει επομένως να ακολουθείτε αυτούς τους κανόνες, όπως πρόκειται να κάνω κι εγώ. Πρέπει να δουλέψω από το σπίτι τις επόμενες έξι μέρες, και μαζί, κάνοντας αυτό, ακολουθώντας αυτό τον κανόνα και όλη την υπόλοιπη πανοπλία κανόνων που έπρεπε να θεσπίσουμε, μπορούμε να το ξεπεράσουμε και να νικήσουμε αυτό τον ιό.»

Last night I was alerted by the @NHSCOVID19app to self isolate so I’ll be staying at home & not leaving at all until Sunday.



We all have a part to play in getting this virus under control. pic.twitter.com/MaN1EI7UyY