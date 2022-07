Βρετανία: Πυρκαγιά σε 17ωροφο ουρανοξύστη στο ανατολικό Λονδίνο

Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα με 125 πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση μιας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στον τελευταίο όροφο ενός 17ώροφου κτιρίου διαμερισμάτων στο Βόρειο Γούλιτς, στο ανατολικό Λονδίνο, όπως μετέδωσε το BBC

Στα πλάνα που ανάρτησε η πυροσβεστική στο Twitter διακρίνεται πυκνός καπνός να βγαίνει από ένα διαμέρισμα στον ουρανοξύστη που βρίσκεται στην οδό Μάνγουντ, κοντά στο αεροδρόμιο.

Crews are continuing to tackle the fire in #NorthWoolwich and smoke is now subsiding. Our 999 Control Officers have taken more than 105 calls to the blaze https://t.co/JgvxRTlFxe pic.twitter.com/m138mQTACC