Βρετανία: Πέθανε ο Συντηρητικός βουλευτής που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

Πέθανε ο συντηρητικός βουλευτής σερ Ντέιβιντ Άμες μετά από επίθεση με πολλαπλές μαχαιριές κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τους ψηφοφόρους του στην εκλογική του περιφέρεια, σύφωνα με πληροφορίες του BBC.

Ο βουλευτής, που δέχτηκε αρκετές μαχαιριές, βρισκόταν για τουλάχιστον δυο ώρες στον χώρο της εκκλησίας, όπου γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς, τελικά, αποτέλεσμα.

Βρετανός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον δέχθηκε πολλά χτυπήματα με μαχαίρι μέσα σε εκκλησία από άνδρα ο οποίος εισέβαλε σε μια συνάντηση με ψηφοφόρους από την εκλογική περιφέρειά του, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Ο 69χρονος Ντέιβιντ Έιμες, που εκπροσωπεί το Σάουθεντ Ουέστ του Έσεξ (ανατολική Αγγλία), δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι γύρω στο μεσημέρι στη διάρκεια μιας συνάντησης στην εκκλησία των Μεθοδιστών Μπέλφεαρς.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη μετά την επίθεση και δεν αναζητεί άλλους υπόπτους σε σχέση με το συμβάν.

Το γραφείο του βουλευτή επιβεβαίωσε ότι ο Ντέιβιντ Έιμες ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι αλλά δεν έδωσε άλλες πληροφορίες.

"Δέχθηκε πολλά χτυπήματα με μαχαίρι", δήλωσε στο Ρόιτερς ο Τζον Λαμπ, τοπικός δημοτικός σύμβουλος που βρίσκεται στο σημείο. "Δεν είμαστε σίγουροι πόσο σοβαρό είναι αλλά δεν φαίνεται καλό".

Πλάνα από ελικόπτερο που μετέδωσε το δίκτυο Sky News δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς έξω από την εκκλησία καθώς και ασθενοφόρα.

Σε σύντομη δήλωση η αστυνομία του Έσεξ ανακοίνωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη. «Μας κάλεσαν μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι στο Roadd North λίγο μετά τις 12.05μμ. Ένας άνδρας συνελήφθη λίγο μετά και δεν ψάχνουμε κανέναν άλλον».

A man has been arrested on suspicion murder after a man was stabbed in #LeighonSea.



We were called to Eastwood Road North shortly after 12.05pm.



Sadly, a man later died.



A man was arrested at the scene.



We are not looking for anyone else.



Read more: https://t.co/CR8vYv8yuR pic.twitter.com/llSd1Tr0H7