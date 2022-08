Βρετανία: Περιορισμένη η αποτελεσματικότητα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε στην καθημερινή του έκθεση του την Τρίτη ότι ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας δυσκολεύεται επί του παρόντος να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο στη θάλασσα, με τις περιπολίες γενικά να περιορίζονται στα ύδατα προς τις ακτές της Κριμαίας.

Ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας συνεχίζει να χρησιμοποιεί πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς για την υποστήριξη χερσαίων επιθέσεων, αλλά διατηρεί αμυντική στάση, ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στο καθημερινό του δελτίο στο Twitter.



Η περιορισμένη επί του παρόντος αποτελεσματικότητα του στόλου υπονομεύει τη συνολική στρατηγική εισβολής της Ρωσίας, εν μέρει επειδή η αμφίβια απειλή για την Οδησσό έχει πλέον εξουδετερωθεί σε μεγάλο βαθμό, πρόσθεσαν οι Βρετανοί.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 August 2022



