Βρετανία: Παραίτηση υπουργού λίγες ώρες μετά την εκλογή της Τρας

Tην παραίτηση της υπέβαλε στον Μπόρις Τζόνσον, λίγες ώρες πριν αυτός παραδώσει τα ηνία της κυβέρνησης των Συντηρητικών στη νεοεκλεγείσα, Λιζ Τρας, υπέβαλε η υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ.

Here's Priti Patel's letter to Boris Johnson in which she confirms she won't be serving in Liz Truss's government pic.twitter.com/eJWvUESvj8