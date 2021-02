Βρετανία: Όλοι οι ταξιδιώτες θα υποβάλλονται δύο φορές σε τεστ Covid

Όλοι οι ταξιδιώτες που φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από αύριο Τρίτη θα υποβάλλονται σε εξετάσεις για την Covid-19 κατά την δεύτερη και την όγδοη ημέρα μετά την άφιξή τους, υποστηρίζει ένας ρεπόρτερ του καναλιού ITV. Σύμφωνα με τον Πολ Μπραντ, η βρετανική κυβέρνηση θα ανακοινώσει επίσημα αυτό το νέο μέτρο αύριο.

«Δεν αφορά μόνο αυτούς που φτάνουν από τις κόκκινες χώρες που οδηγούνται σε καραντίνα σε ξενοδοχεία αλλά και αυτούς που απομονώνονται σε σπίτια» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

NEW: I understand the government will announce tomorrow that ALL passengers arriving in UK will have to be tested for Covid on days 2 and 8 after they arrive.



So that’s not just those arriving from red zone countries heading into hotel quarantine, but those isolating at home.