Βρετανία: Νέα ένταση στις σχέσεις με Κίνα λόγω χορήγησης ασύλου σε ακτιβιστή του Χόνγκ Κονγκ

Νέα εστία έντασης έχει ανακύψει ανάμεσα σε Κίνα και Βρετανία, με τη πρώτη να κατηγορεί τη δεύτερη ότι προστατεύει «καταζητούμενους εγκληματίες», λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι το Λονδίνο χορήγησε άσυλο στον επιφανή ακτιβιστή υπέρ της δημοκρατίας του Χονγκ Κονγκ Νέιθαν Λο.

«Το Λονδίνο χορηγεί άσυλο σε καταζητούμενους εγκληματίες που επιδιώκουν την ανεξαρτησία του Χόνγκ Κονγκ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Ζάο Λιτζιάν σε δημοσιογράφους.

Ο Λο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο στη Βρετανία, αφού εγκατέλειψε το ημι-αυτόνομο έδαφος μετά την επιβολή του νόμου περί εθνικής ασφάλειας από το Πεκίνο.

1. After several interviews in 4 months, the Home Office has informed me that my asylum application is approved. The fact that I am wanted under the National Security Law shows that I am exposed to severe political persecution and am unlikely to return to Hong Kong without risk.