Βρετανία: Μειώθηκαν οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο

Ο ρυθμός των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών και των ρωσικών πυρών πυροβολικού στην Ουκρανία μειώθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις πιστεύεται ότι προελαύνουν στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως ανέφεραν οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες σε νέα τους ενημέρωση.

«Η Ουκρανία συνεχίζει να διατηρεί τον έλεγχο στις βασικές πόλεις Χάρκιβ, Τσερνίχιβ και Μαριούπολη», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στο Twitter νωρίς σήμερα. «Υπήρξαν αναφορές για οδομαχίες στην πόλη Σούμι. Είναι πολύ πιθανό και οι τέσσερις πόλεις να είναι περικυκλωμένες από ρωσικές δυνάμεις».

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα προελαύνουν προς το νότιο λιμάνι της πόλης Μικολάιβ και υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα ορισμένες δυνάμεις να επιχειρήσουν να παρακάμψουν την πόλη για να δώσουν προτεραιότητα στην προέλασή τους προς την Οδησσό.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/lxblo0LTY6…



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/scyVonQwH9