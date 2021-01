Βρετανία: Κλειστές όλες οι ταξιδιωτικές οδοί από Δευτέρα

Το Ηνωμένο Βασίλειο κλείνει όλους τους ταξιδιωτικούς διαδρόμους από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου προκειμένου να «προστατεύσει [τη χώρα] από οιονδήποτε κίνδυνο που ίσως προκύψει από μέχρι στιγμής άγνωστες μεταλλάξεις της Covid», όπως ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί στο σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου. Όποιος εισέρχεται στη χώρα, θα έχει τεστ κορονοϊού έως και 72 ωρών πριν την αναχώρησή του και ειδικό ταξιδιωτικό έντυπο, τα οποία θα ελέγχονται από τις αεροπορικές εταιρείες.



Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να μένουν σε καραντίνα για 10 ημέρες και δεν θα μπορούν να βγαίνουν έξω για κανέναν λόγο. Επίσης, θα υποβάλλονται σε τεστ κορoνοϊού πέντε ημέρες μετά την άφιξή τους, το οποίο θα πρέπει να είναι αρνητικό.



Δυνάμεις επιβολής του νόμου θα βρίσκονται σε όλη τη χώρα και στα σύνορα, για να ελέγχουν την τήρηση των μέτρων. Η βρετανική απόφαση έρχεται μετά την απαγόρευση ταξιδιών από τη Νότια Αφρική και την Πορτογαλία, μετά από νέες ανησυχίες για νέο στέλεχος που εντοπίστηκε στη Βραζιλία.

