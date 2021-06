Βρετανία και Γερμανία καταγγέλλουν τη νέα «συνέντευξη-ομολογία» του Προτασέβιτς

Η Γερμανία χαρακτήρισε σήμερα «ντροπή» τη συνέντευξη του συλληφθέντα δημοσιογράφου Ρομάν Προτασέβιτς που μεταδόθηκε χθες, Πέμπτη, από την κρατική λευκορωσική τηλεόραση, ενώ το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για μια συνέντευξη που αποτελεί «σαφώς προϊόν εξαναγκασμού».

Ο Προτασέβιτς συνελήφθη αφού το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαινε, αναχαιτίσθηκε από το καθεστώς του Μινσκ.

Η μετάδοση αυτής της «συνέντευξης-ομολογίας είναι ντροπή για τον σταθμό που τη μετέδωσε και για τους λευκορώσους ηγέτες οι οποίοι δείχνουν για άλλη μια φορά την πλήρη περιφρόνησή τους προς τη δημοκρατία και, εκ των πραγμάτων, πρέπει επίσης να πούμε, την περιφρόνησή τους για τα ανθρώπινα πλάσματα», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Βερολίνο.

«Οι σκέψεις μας πηγαίνουν σ' αυτό το νέο άνδρα και σε όλους τους άλλους πολίτες της Λευκορωσίας που αντιμετωπίζονται με τόσο απάνθρωπο τρόπο για τις πεποιθήσεις τους, ενώ αγωνίζονται ειρηνικά για τα δικαιώματα του πολίτη», πρόσθεσε.

Στο Λονδίνο, ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ καταδίκασε επίσης σήμερα τη συνέντευξη του Προτασέβιτς στην κρατική λευκορωσική τηλεόραση δηλώνοντας πως «είναι σαφές ότι αποτελεί προϊόν εξαναγκασμού».

«Η ανησυχητική χθεσινοβραδινή συνέντευξη του κ. Προτασέβιτς αποτελεί σαφώς προϊόν εξαναγκασμού και έγινε ενώ κρατούνταν», έγραψε ο Ράαμπ στο Twitter.

«Οι διώξεις αυτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία πρέπει να σταματήσουν. Αυτοί που εμπλέκονται στο γύρισμα, τον εξαναγκασμό και την πραγματοποίηση της συνέντευξης πρέπει να λογοδοτήσουν».

