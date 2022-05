Βρετανία: Η ρωσική απόσυρση από το Χάρκοβο αποτελεί «σιωπηρή αναγνώριση» της αδυναμίας τους

Η έκθεση του Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας αναφέρει πως οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν την αντεπίθεση βόρεια του Χάρκοβο και ανακαταλαμβάνουν αρκετές πόλεις και χωριά προς τα ρωσικά σύνορα, ενώ οι Ρώσοι υποχωρούν και προσπαθούν να αναδιπλωθούν.

Χαρακτηριστικά, η καθημερινή αναφορά των Βρετανών τονίζει σήμερα πως η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από το Χάρκοβο αποτελεί «σιωπηρή αναγνώριση» της αδυναμίας της Ρωσίας να καταλάβει βασικές πόλεις της Ουκρανίας όπου περίμεναν περιορισμένη αντίσταση από τον πληθυσμό.



«Οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχιζαν την αντεπίθεση στα βόρεια της πόλης και είχαν ανακαταλάβει αρκετές πόλεις και χωριά κοντά στα ρωσικά σύνορα», πρόσθεσε η έκθεση.



Στην αναφορά τονίζεται επίσης ότι η ιεράρχηση της επιχείρησης στο Ντονμπάς από τη Μόσχα άφησε εκείνες τις μονάδες που έμειναν γύρω από το Χάρκοβο «ευάλωτες στην κινητή και με υψηλά κίνητρα, ουκρανική δύναμη αντεπίθεσης».



«Παρά την επιτυχία της Ρωσίας να περικυκλώσει το Χάρκοβο στα αρχικά στάδια της σύγκρουσης, φέρεται να έχει αποσύρει μονάδες από την περιοχή για να αναδιοργανώσει και να αναπληρώσει τις δυνάμεις της μετά από μεγάλες απώλειες.



«Μόλις ανασυγκροτηθούν, αυτές οι δυνάμεις πιθανότατα θα αναπτυχθούν στην ανατολική όχθη του ποταμού Σιβέρσκι Ντόνετς, σχηματίζοντας μια δύναμη αποκλεισμού για την προστασία της δυτικής πλευράς της κύριας συγκέντρωσης δυνάμεων της Ρωσίας και των κύριων οδών ανεφοδιασμού για επιχειρήσεις στην περιοχή του Ιζιούμ», πρόσθεσε.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022



