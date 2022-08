Βρετανία: Η Ρωσία συνέχισε τις τακτικές επιθέσεις στον άξονα Μπαχμούτ

Η Ρωσία είναι πιθανό να ανακατανείμει σημαντικό μέρος των δυνάμεών της στον τομέα του βόρειου Ντονμπάς στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Η σημερινή έκθεση πληροφοριών αναφέρει ότι τις τελευταίες τέσσερις μέρες, η Ρωσία συνέχισε να επιχειρεί τακτικές επιθέσεις στον άξονα Μπαχμούτ, βορειοανατολικά του Ντονέτσκ, καταφέρνοντας αργή πρόοδο.

Η Ρωσία πιθανότατα προσαρμόζει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίθεσής της στο Ντονμπάς, καθώς δεν πέτυχε σημαντική επιχειρησιακή πρόοδο στο πλαίσιο του σχεδίου που ακολούθησε από τον Απρίλιο. Πιθανότατα έχει προσδιορίσει το μέτωπο της Ζαπορίζια ως ευάλωτη περιοχή που χρειάζεται ενίσχυση.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2022



