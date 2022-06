Βρετανία: Η Ρωσία χρησιμοποιεί υπέρμετρη πολεμική ισχύ για την κατάληψη περιοχών

Η Ρωσία χρησιμοποιεί υπέρμετρη πολεμική ισχύ και πυροβολικό για την επίτευξη σταδιακής κατάληψης περιοχών γύρω από το Σεβεροντονέτσκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Η Μόσχα είναι πιθανό να έχει αρχίσει την προετοιμασία για την ανάπτυξη ενός τρίτου τάγματος τις τελευταίες εβδομάδες, ανέφερε το υπουργείο στην τελευταία ενημέρωση πληροφοριών του, την οποία ανάρτησε στο Twitter.

Μάλιστα προσθέτει ότι «οι περισσότερες ταξιαρχίες συνήθως δεσμεύουν το πολύ δύο από τα τρία τάγματά τους σε επιχειρήσεις κάθε φορά.Τα τρίτα τάγματα εντός των ταξιαρχιών συχνά δεν είναι πλήρως στελεχωμένα, άρα η Ρωσία πιθανότατα θα πρέπει να βασιστεί σε νεοσύλλεκτους ή κινητοποιημένους εφέδρους για να αναπτύξει αυτές τις μονάδες στην Ουκρανία.»

«Η ταυτόχρονη ανάπτυξη και των τριών ταγμάτων τους πιθανότατα θα μειώσει τη μακροπρόθεσμη ικανότητα των σχηματισμών να αναγεννήσουν την μαχητική ισχύ μετά από επιχειρήσεις», εκτιμά το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας σε ανάρτησή του στο twitter.

