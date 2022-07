Βρετανία: Η Ρωσία αγωνίζεται να διατηρήσει αποτελεσματική την επιθετική ισχύ

Η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία αγωνίζεται για να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό επίπεδο μαχητικής ικανότητας, από την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία, ενώ το πρόβλημα αυτό είναι ενδεχόμενο να οξυνθεί ακόμη περισσότερο.

«Εκτός από την αντιμετώπιση σοβαρής υποεπάνδρωσης, οι Ρώσοι σχεδιαστές αντιμετωπίζουν ένα δίλημμα μεταξύ της ανάπτυξης εφεδρειών στο Ντονμπάς ή της άμυνας έναντι των ουκρανικών αντεπιθέσεων στον νοτιοδυτικό τομέα της Χερσώνας», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ενημέρωση πληροφοριών.

Το ίδιο υπουργείο πρόσθεσε επίσης, ότι παρά το γεγονός ότι η Ρωσία ίσως να καταγράφει ακόμη επιτυχίες στο πεδίο των πολεμικών συγκρούσεων, τόσο ο βαθμός εξέλιξης των ρωσικών πολεμικών επιχειρήσεων, όσο και η προώθηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων είναι πιθανό ότι θα εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία συχνά συνεργάζεται με ομάδες, περίπου, 100 ατόμων από εταιρείες μισθοφόρων όταν αναλαμβάνει επιθετικές επιχειρήσεις σε οποιονδήποτε τομέα κάθε φορά.

Ο δηλωμένος άμεσος στόχος πολιτικής της Ρωσίας είναι να καταλάβει όλη την περιφέρεια του Ντονέτσκ.

