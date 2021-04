Βρετανία: Έκρηξη στο Μπρίστολ

Έκρηξη σημειώθηκε σε σπίτι στο Μπρίστολ της νοτιοδυτικής Αγγελίας το πρωί της Πέμπτης.

Οι κάτοικοι της περιοχής υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην περιοχή St Paul για λόγους ασφαλείας, ενώ οι δρόμοι αποκλείστηκαν από την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας, η οποία χαρακτήρισε την έκρηξη «ύποπτη».

First video from the scene in St Paul’s where a “suspicious explosion” has forced the evacuation of residents #BristolExplosion pic.twitter.com/bbaP72D3SZ

«Η έρευνα για τα αίτια του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά σε αυτό το πρόωρο επίπεδο το αντιμετωπίζουμε ως ύποπτο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Άβον και Σόμερσετ.

Few photos. Significant damage to the front of the building involved. Cause still unknown at the moment but there’s a couple of gas and electricity vans here #BristolExplosion pic.twitter.com/nBph6cERcE