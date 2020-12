Βρετανία: Χάος στα αεροδρόμια μετά τη νέα μετάλλαξη – Ποιες χώρες κλείνουν τα σύνορα τους

Η εμφάνιση ενός νέου στελέχους του κορονοϊού στη Βρετανία δημιούργησε χάος στη χώρα, η οποία οδηγήθηκε σε καθεστώς «καραντίνας» από το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης λίγα μόνον 24ωρα πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για το Brexit.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την προειδοποίηση το Σάββατο από τον Μπόρις Τζόνσον ότι ένα εξαιρετικά μεταδοτικό στέλεχος του νέου κορονοϊού αποτελεί κίνδυνο για τη χώρα η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Πολωνία κι άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και το Ισραήλ, ο Καναδάς, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία διέκοψαν τις αεροπορικές συνδέσεις τους με τη Βρετανία, ενώ σε αναστολή όλων των πτήσεων από Βρετανία ως το τέλος του έτους προχώρησε η Ινδία.

Την ίδια στιγμή, από το ξαφνικό κλείσιμο των συνόρων, χιλιάδες ταξιδιώτες έμειναν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια. Εικόνες χάους επικράτησαν τόσο στο Χίθροου όσο και σε άλλα αεροδρόμια της ΕΕ, όπως στη Γερμανία.

From your #intrepid #reporter! It?s certainly quiet at #Heathrow today ! @lfnand looks like I?m on the way ! @davidphtee pic.twitter.com/OScElxHGxv