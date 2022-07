Βρετανία: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για τη διαδοχή του Τζόνσον η Μόρντοντ

Η υφυπουργός Εμπορίου της Βρετανίας Πένι Μόρντοντ ανακοίνωσε σήμερα ότι θέτει υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει τον Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία των Συντηρητικών, και έγινε η ένατη βουλευτής των Τόρις που το πράττει.

«Η ηγεσία μας πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αφορά λιγότερο τον ηγέτη και περισσότερο το πλοίο», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η 49χρονη Μόρντοντ.

Our leadership has to change. It needs to become a little less about the leader and a lot more about the ship. https://t.co/2O8T762DMT#pm4pm pic.twitter.com/Cib1w0sPBO