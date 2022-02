Βρετανία: Άλλος ένας Συντηρητικός βουλευτής ζητά την απομάκρυνση του Τζόνσον από την ηγεσία του κόμματος

Άλλος ένας Βρετανός βουλευτής των Συντηρητικών, ο Άαρον Μπελ, ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέθεσε επιστολή δυσπιστίας σε βάρος του Μπόρις Τζόνσον, τονίζοντας ότι οι χειρισμοί του πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τα πάρτι που οργανώνονταν στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια του λοκντάουν καθιστούν αδύνατη την παροχή υποστήριξης στο πρόσωπό του.

Η διαδικασία καθαίρεσης του Τζόνσον από την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος μπορεί να ξεκινήσει εφόσον 54 από τους 360 βουλευτές υποβάλουν τέτοιες επιστολές στο προεδρείο της λεγόμενης Επιτροπής 1922.

Ο Μπελ σημείωσε ότι είναι βαθύτατα απογοητευμένος από την κατάσταση, μολονότι είχε στηρίξει την υποψηφιότητα του Τζόνσον για την ηγεσία. «Ωστόσο, η διάρρηξη της εμπιστοσύνης» λόγω των «γεγονότων» στην Ντάουνινγκ Στριτ και ο τρόπος που διαχειρίστηκε την υπόθεση ο πρωθυπουργός «καθιστούν τη θέση του μη υποστηρίξιμη», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Twitter.

I have submitted a letter to Sir Graham Brady.



Please see the statement attached explaining my reasons.



I will not be commenting further at this time. pic.twitter.com/O9RUr3JSRE