Βραβείο «Silver» για την AstraZeneca στα HR Awards 2021 στην κατηγορία Best Reskilling Strategy

Silver διάκριση έλαβε η βιοφαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca στα HR Awards 2021 στην κατηγορία «Best Reskilling Strategy» κατά την απονομή των βραβείων που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου. Η εταιρεία βραβεύτηκε για την υποψηφιότητα της με τίτλο: «Reskilling during COVID-19 period in order to meet the needs of the new era» και την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων που διευκολύνουν την επικοινωνία και την επιτυχή συνεργασία.

«Στην AstraZeneca επενδύουμε στο upskilling του ανθρώπινου δυναμικού και ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, αξιοποιώντας τα οφέλη της τεχνολογίας, του coaching και της αλληλεπίδρασης. Η εταιρεία ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις του νέου υπό διαμόρφωση περιβάλλοντος, προχώρησε άμεσα στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής Reskilling που περιλάμβανε δυο άξονες – την ανάπτυξη και δημιουργία της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής και τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπλέον, η εταιρεία πέτυχε μέσα από ένα στοχευμένο πλάνο, να εκπαιδεύσει τους επιστημονικούς συνεργάτες στα νέα ψηφιακά εργαλεία, εφοδιάζοντας τους με καινούργιες δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο νέο ψηφιακό περιβάλλον επικοινωνίας και συνεργασίας, μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία» επεσήμανε o κ. Ευθύμιος Νικολόπουλος, ΙΒΕΧ & Business Development Director της AstraZeneca Ελλάδας.

Τα HR Awards επιβραβεύουν τα εξαιρετικά επιτεύγματα και τις αποτελεσματικές πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων, ενώ η κατηγορία «Best Reskilling Strategy», στην οποία διακρίθηκε η AstraZeneca, στοχεύει στην αναγνώριση των προσπαθειών και επιτυχιών των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 αναφορικά με την εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες, καθώς και την επιτυχή ανταπόκριση στις έκτακτες συνθήκες.