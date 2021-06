Ισραήλ: Βουλευτής του Αραβικού κόμματος απειλεί να καταψηφίσει απόφαση της νέας κυβέρνησης

Φωτογραφία αρχείου AP Images

Συνεχίζεται το πολιτικό δράμα στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ καθώς ΜΜΕ της χώρας αναφέρουν ότι βουλευτής του αραβικού κόμματος που μετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό απειλεί να καταψηφίσει απόφαση της νέας κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, o Said al-Harumi του κόμματος Ra' am απειλεί να μην ψηφίσει υπέρ της νέας κυβέρνησης, αντιδρώντας σε προγραμματισμένες κατεδαφίσεις παράνομων αραβικών οικισμών στο Nεγκέβ.

Με τον συνασπισμό κομμάτων να διαθέτει πλειοψηφία μόνο 61 εδρών στη Knesset, σε σύνολο 120, κάθε ψηφοφορία είναι εξαιρετικά κρίσιμη.



Ο Al-Harumi θέλει να παγώσουν σε όλες τις κατεδαφίσεις, ενώ ο επικεφαλής του Ra'am, Mansour Abbas, διαβεβαιώνει ότι τελικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα.