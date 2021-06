Bloomberg: ΗΠΑ και ΕΕ θέλουν νέα έρευνα για την προέλευση του κορονοϊού

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ εμφανίζονται έτοιμες να υποστηρίξουν μια νέα έρευνα για την προέλευση του κορονοϊού έπειτα από τις αντικρουόμενες εκτιμήσεις για το πώς ξέσπασε η πανδημία, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Σε ένα προσχέδιο δήλωσης που οι χώρες ελπίζουν να υιοθετήσουν σε μια σύνοδο αργότερα μέσα στο μήνα, «ζητούν να υπάρξει πρόοδος για μια διαφανή, βασισμένη σε αποδείξεις και υπό την ηγεσία ειδικών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας έρευνα για την προέλευση της COVID-19, που θα είναι ελεύθερη από κάθε παρέμβαση».

