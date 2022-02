Black Box: Μπλόκο ΟΠΑΠ στις ρωσικές ομάδες. To story της Χαλυβουργίας, μπαράζ πλειστηριασμών, η βίλα στη Μύκονο, νέες εξαγορές, τα ευγενή αέρια και οι μικροεπεξεργαστές

Ο ισχυρός άνδρας του ΟΠΑΠ Kamil Ziegler μαζί με την ανώτατη διοικητική ομάδα του ΟΠΑΠ πήραν πάνω τους την απόφαση να αποκλειστούν από τα στοιχηματικά κουπόνια του οργανισμού οι ρωσικές ομάδες, ως αντίδραση στην επέμβαση των Ρώσων στην Ουκρανία.

Και κάπως έτσι ο ΟΠΑΠ έχει αλλάξει πρόσωπο τα τελευταία χρόνια. Αρκεί να δει κανείς το πρόγραμμα των χορηγιών του οργανισμού και να το συγκρίνει με τα αντίστοιχα του παρελθόντος. Ο ΟΠΑΠ έχει άποψη που έχει σχέση με την κοινωνία και τα προβλήματά της και όχι με τα προβλήματα επανεκλογής των κυβερνητικών βουλευτών, όπως γίνονταν επί κρατικής διοίκησης.

Για να επιστρέψουμε στο θέμα της Ουκρανίας, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι Ανατολικοευρωπαίοι αντιλαμβάνονται περισσότερο από εμάς που ζήσαμε ασφαλείς και έξω από το σιδηρούν παραπέτασμα, το τι ακριβώς σημαίνει το ξύπνημα του ρωσικού εθνικισμού. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Ziegler δεν ήταν υποχρεωμένος να κάνει κάτι. Αλλά έκανε! Γι' αυτό και ξεχωρίζει…

---

«Περίεργα» πράγματα συμβαίνουν στην υπόθεση της Χαλυβουργίας Ελλάδος. Θα πάρουμε τα πράγματα από το τέλος, ξεκινώντας από την είδηση. Κατέθεσε αίτηση στον πτωχευτικό νόμο και αφού πήρε την έγκριση των πιστωτών αιτείται κούρεμα 87%! Δηλαδή οφείλει 82 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ και 33 εκατ. ευρώ σε άλλους πιστωτές και θα βρεθεί να οφείλει ένα ποσό αισθητά χαμηλότερο. Η ΔΕΗ όπως μαθαίνουμε θα χάσει δηλαδή 71 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο ημίχρονο του «story» ξεκίνησε την περίοδο 2010-2012. Τότε, όπως είναι φυσικό και λογικό, όλος ο κλάδος, όπως και των κατασκευών σημείωνε μια σημαντική οικονομική επιβράδυνση. Η κρίση είχε κάνει την εμφάνισή της, οι κατασκευές δεν «έτρεχαν», ενώ τα δημόσια έργα ήταν λίγα. Η Χαλυβουργία με τραπεζική στήριξη που θα ζήλευαν πολλοί, κατάφερε να ρυθμίσει χρέη επιπλέον των 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,5% κάτω από την αγορά.

Εν ολίγοις η εταιρεία κέρδισε 3,5% επιτόκιο κάθε έτος για 10 περίπου χρόνια. Στην ουσία έγινε έμμεσο κούρεμα περίπου 100 εκατ. ευρώ ή 10 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Περνώντας στα τελευταία χρόνια η εταιρεία όφειλε περίπου 320 εκατ. ευρώ, συν ό,τι δανεισμό είχε για κεφάλαιο κίνησης και factoring. Την περίοδο 2017-2018 η HIG αγόρασε 140 εκατ. ευρώ από τον δανεισμό της από τις τράπεζες, εκτός της Alpha Bank, για περίπου 20 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 15% περίπου.

Αφού αγόρασε τα δάνεια, προχώρησε σε συμφωνία για την απόκτηση του ακινήτου στον Ασπρόπυργο, για να πέσει ψαλίδι στον υπέρμετρο δανεισμό της εταιρείας. Έτσι λοιπόν «σβήστηκαν» άλλα περίπου 70-100 εκατ. ευρώ, αν υπολογίσουμε και την αξία του ακινήτου του Ασπροπύργου.

Είναι σαφές πως η ιδιωτική οικονομία για να λειτουργήσει χρειάζεται στήριξη και είναι λογικό αυτή να παρέχεται σε ιστορικές εταιρείες. Αλλά με εγγυήσεις για τους πιστωτές, είτε αυτοί είναι τράπεζες, είτε το δημόσιο. Και αυτές μπορούν να δοθούν γενικότερα, είτε με είσοδο στο management, είτε με αλλαγή μετοχικής σχέσης και άλλες δικλείδες ασφαλείας. Αν θέλουμε ως χώρα να εμπνέουμε τους επενδυτές και να καλλιεργήσουμε ένα φιλοεπενδυτικό κλίμα, πρέπει παράλληλα να μην διαταράσσεται ο ανταγωνισμός στο σύνολο της οικονομίας και να υπάρχουν αυστηροί κανόνες για όλες τις εταιρείες.

---

Τα αποτελέσματα της Epsilon Net τείνουν να την κάνουν κορυφαία εταιρεία στην πληροφορική με το σερί των τριψήφιων ποσοστών ανάπτυξης που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα. Η εταιρεία όμως εμφανίζει και μεγάλη κινητικότητα στις εξαγορές και συμφωνίες και αυτό γιατί όπως έδειξαν τα αποτελέσματα του έτους ο Ιωάννης Μίχος έχει στήσει ένα μαγαζί που όχι μόνο πετυχαίνει οργανική ανάπτυξη, αλλά παρά το μπαράζ εξαγορών που έχει κάνει το τελευταίο ενάμιση χρόνο διατηρεί ένα πολύ ισχυρό ταμείο με ζεστό χρήμα και δανεισμό πολύ μικρότερο από τα 23,35 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα που έχει.

Η υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση αλλά και το ύψος των ιδίων κεφαλαίων που φθάνουν τα 41,45 εκατ. ευρώ έχουν γίνει και πόλος έλξης για μικρότερες εταιρείες που ψάχνουν να μπουν σε μεγάλα μαγαζιά και έχουν μαζί τους προίκα πελατολόγιο και λύσεις που μπορούν να «ματσάρουν» με τις λύσεις της εισηγμένης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εξαγορές που θα γίνουν μετά βεβαιότητας από την Epsilon Net θα είναι επί ελληνικού εδάφους και μάλιστα στο επόμενο διάστημα, πιθανότερες δε θεωρούνται εταιρείες που έχουν παρουσία σε κάθετες αγορές και συμπληρώνουν το μοντέλο all in one solution που ακολουθεί η εταιρεία. Η αγορά της Ρουμανίας και της Κύπρου αν και είναι σημαντικές δεν περιλαμβάνουν εξαγορές στην παρούσα φάση αλλά σίγουρα ένταση των δραστηριοτήτων και ανάπτυξη άμεση…

---

Με τα νέα projects που δρομολογούνται ή υλοποιούνται, ήδη, στο Μαρούσι συνυπάρχει σειρά προγραμματισμένων πλειστηριασμών. Δεν αναφερόμαστε, βέβαια, μόνο στο άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο της οικόπεδο στην οδό Μεσογείων 90 στην περιοχή του Σώρου, επιφάνειας 366 τ.μ. που ανήκε στο Μοναστήρι «Εμμάους». Βγαίνει σφυρί, την Τετάρτη, προς 160 χιλ. ευρώ και φέρει σειρά προσημειώσεων, υποθηκών και αναγκαστικών κατασχέσεων. Στην ίδια, περιοχή, όπου σε εκκρεμότητα-μέχρι τον Απρίλιο- βρίσκεται και η εκποίηση των τριών προνομιακών κτιρίων γραφείων της Dovalue, θα βγει σε πλειστηριασμό στις 9 Μαρτίου ένα ακόμη ακίνητο servicer.

Πρόκειται για γραφείο 150 τ.μ., στο β’ όροφο κτιρίου στην Λεωφόρο Κηφισίας 90 που θα εκποιηθεί με τιμή εκκίνησης 272 χιλ. ευρώ. Εκτός από τα κεφάλαια που τοποθετούνται στο real estate του Αμαρουσίου μέσω πλειστηριασμού, αυτή τη στιγμή στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη ή είναι στη γραμμή εκκίνησης επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ. Τι μαγνητίζει τα βλέμματα στην τοπική αγορά; Το υπερσύγχρονο κτίριο γραφείων και καταστημάτων στο οικόπεδο της πρώην Kodak στη Λεωφ. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου που σχεδιάζει να κατασκευάσει η Noval και Brook Lane Capital. Τα σχέδια περιλαμβάνουν την κατασκευή σύγχρονου συγκροτήματος πράσινων κτιρίων γραφείων συνολικής δομημένης επιφάνειας περίπου 49.000 τ.μ. το οποίο θα πιστοποιηθεί κατά LEED. To project, που υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2025, υπολογίζεται ότι θα απορροφήσει κεφάλαια συνολικού ύψους 48,7 εκατ. ευρώ, ποσό που αυξάνεται σε 77,3 εκατ. ευρώ, εάν ληφθεί υπόψη το τίμημα αγοράς.

---

Για όσους προβληματίστηκαν -και καλώς- για την πορεία της αγοράς ακινήτων και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ας έχουν υπόψη το εξής. Ότι εάν το «προϊόν» είναι καλό θα παραμένει περιζήτητο παρά την όποια συγκυρία, εξαιρουμένων βέβαια ιδιαίτερα ακραίων καταστάσεων. Γιατί τα λέμε όλα αυτά; Επειδή, την περασμένη Παρασκευή άλλαξε χέρια μέσω πλειστηριασμού μεζονέτα-«κόσμημα» στην Μύκονο. Ο λόγος για τη βίλα της Κάγιε Μαρ (Calle Mar) που βρίσκεται στα Κανάλια της Μυκόνου και η οποία κατέληξε στην τεχνική εταιρεία Interkat – Αφοί Παπαϊωάννου των Μιχαήλ και Πανουργιά Παπαϊωάννου. Η μεζονέτα είχε οδηγηθεί σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τιμή εκκίνησης 2,64 εκατ. ευρώ, ενώ η Interkat προσέφερε περίπου 3 εκατ. ευρώ. Η κατοικία έχει συνολική επιφάνεια 600 τ.μ. και κατασχέθηκε προς 800 χιλ. δολάρια για χρέος σε λιβεριανή εταιρεία. Η Μύκονος κατέχει τα σκήπτρα των υπερπολυτελών κατοικιών. Έτσι, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι μια πολυτελής κατοικία μπορεί να κοστίζει μέχρι και 5,3 φορές περισσότερο από μια τυπική θερινή κατοικία, με την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στην Μύκονο να είναι 12.488 ευρώ/ τ.μ. Κάπως έτσι, η αναλογία αυτή στην Σαντορίνη είναι 5,6 φορές, στην Πάρο 3,9 φορές και 2,2 και 2,7 φορές στην Κύθνο και την Κέα.

---

Για να κωδικοποιήσουμε κάπως όσα είδαμε χθες στο ελληνικό Χρηματιστήριο, αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στις ανακοινώσεις των εταιρειών για τις επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παρατηρούμε πως οι αλευροβιομηχανίες και οι μεταλλουργικές εταιρείες αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά και άμεσα. Φυσικά και όλες οι εταιρείες θα επηρεαστούν έως ένα βαθμό, αλλά άμεσα λόγω αγορών από αυτές τις χώρες είναι οι δύο αυτοί κλάδοι, συν όσες έχουν εργοστάσια εκεί (Coca Coca, Σαράντης). Η εταιρεία Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος αναφέρει πως «οι δύο χώρες αποτελούν τον σιτοβολώνα της Ευρώπης».

Περιμένει διαταραχές στον εφοδιασμό των χωρών, εξέλιξη που θα επηρεάσει και το κόστος. Οι μεταλλουργικές αναφέρουν μπορούν να πάρουν χάλυβα από άλλες χώρες, αλλά αρκετοί παραγωγοί χάλυβα εξαρτώνται σε προμήθεια πρώτης ύλης από τις χώρες αυτές. Εκτός από την αύξηση των τιμών που περιμένουν πως αν διατηρηθεί η σύρραξη καιρό, θα παραμείνει υψηλό και το κόστος ενέργειας. Ο πληθωρισμός επομένως αναμένεται να παραμείνει υψηλός και οι επιπτώσεις θα περάσουν σε όλες τις εταιρείες. Το ελληνικό Χρηματιστήριο έχει ποντάρει πολλά στην ανάπτυξη της χώρας και το 2022 και ίσως οδηγηθούμε σε χαμηλότερες εκτιμήσεις. Η ατμομηχανή της οικονομίας είναι ο τουρισμός και ήδη με όσα γίνονται στην Ουκρανία, έχουν δημιουργηθεί ανησυχίες. Κάπως έτσι κωδικοποιούνται οι μεγάλες πιέσεις που είχαμε και οι μεγαλύτερες απώλειες που είχε η δική μας αγορά έναντι των άλλων ευρωπαϊκών αγορών.

---

Στις 16 Φεβρουαρίου η αγορά μας έγραψε υψηλό στις 973 μονάδες και χθες 28 Φεβρουαρίου βρέθηκε στις 891 μονάδες. Από εκεί που είχε αξιόλογα κέρδη από την αρχή του έτους, τώρα είναι σχεδόν αμετάβλητη ή για την ακρίβεια χάνει 0,20%. Ο τραπεζικός δείκτης πάλι μέσα Φεβρουαρίου είχε άνοδο 30% και τώρα έχει 11%. Μέσα σε λίγες συνεδριάσεις οι μετοχές έχασαν μεγάλο μέρος της ανόδου αλλά και πάλι η δική μας απόδοση είναι καλύτερη από των ευρωπαϊκών. Μετά από τους δύο πρώτους μήνες του 2022, ξεχωρίζουν οι μετοχές των Ευρωπαϊκή Πίστη με άνοδο 50%, λόγω της εξαγοράς από την Allianz, η Trastor με άνοδο 37% λόγω της εξαγοράς του πακέτου της Wred από την Πειραιώς και η Cenergy με άνοδο 27% λόγω των νέων έργων που αναλαμβάνει. Στον Αντίποδα η Intralot έχει απώλειες 29% από την αρχή του έτους, η Frigoglass 23% και η Coca Cola 22%. Η Coca Cola έχει έκθεση σε Ρωσία και Ουκρανία και επηρεάζεται από την πτώση που σημειώνει το ρούβλι, ενώ η Frigoglass έχει μεγάλο πελάτη την Coca Cola. Και οι δύο εταιρείες όμως, τόσο η Frigoglass, όσο και η Coca Cola διατηρούν υγιή οικονομικά μεγέθη.

---

«Τι νέα έχουμε από το νέον;» Αυτή είναι μία ερώτηση που ακούγεται πολύ αυτή την εποχή στις συσκέψεις των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών των εταιρειών που κατασκευάζουν μικροεπεξεργαστές. Το νέον ανήκει στην κατηγορία των ευγενών αερίων, και χρησιμοποιείται, όπως και άλλα ευγενή αέρια, στην βιομηχανία μικροεπεξεργαστών. Συγκεκριμένα, παίζει σημαντικό ρόλο στις λιθογραφικές μηχανές, οι οποίες είναι απόλυτα απαραίτητες για την διαδικασία σχεδιασμού των μικροκυκλωμάτων που περιλαμβάνονται μέσα σε έναν μικροεπεξεργαστή. Ανάλογα με την εταιρεία ανάλυσης που διαβάζει κανείς, το 70% - 90% της παγκόσμιας παραγωγής αυτού του ευγενούς αερίου γίνεται στην Ουκρανία (η Trendforce εκτιμά το ποσοστό στο 70% και η Techcet στο 90%). Σύμφωνα με εκτεταμένο ρεπορτάζ του Nikkei Asia, αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ανησυχία, τουλάχιστον ανάμεσα στις μεγάλες ασιατικές βιομηχανίες κατασκευής μικροεπεξεργαστών, όπως η Taiwan Semiconductor, η United Microelectronics, η Powerchip Semiconductor και η SK Hynix.

---

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ασιατικού πρακτορείου ειδήσεων, αυτές οι εταιρείες έχουν ήδη προετοιμαστεί εδώ και καιρό για πιθανά προβλήματα στην προμήθεια αυτού του ευγενούς αερίου, τόσο λόγω της πανδημίας και της αναστάτωσης που έχει φέρει στις διεθνείς μεταφορές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, όσο και λόγω των ελλείψεων που είχαν εμφανισθεί το 2014, όταν η Ρωσία πρακτικά προσάρτησε την Κριμαία και ταυτόχρονα εισέβαλε στο Ουκρανικό έδαφος υποστηρίζοντας τις δυνάμεις των φιλορώσων αυτονομιστών. Έτσι, είχαν ήδη φροντίσει να τηρούν υψηλά αποθέματα αυτού του πολύτιμου αερίου αρκετά πριν την έλευση της πανδημίας, ενώ ταυτόχρονα είχαν αναπτύξει τρόπους για ανακύκλωσή του. Αυτό εξηγεί την σχετικά ψύχραιμη στάση τους αυτή την στιγμή. Οι περισσότερες από αυτές δεν δίνουν λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος των αποθεμάτων που βρίσκονται αυτή την στιγμή στην κατοχή τους, όμως εικάζεται πως επαρκούν για τουλάχιστον ένα εξάμηνο ακόμα. Η κατάσταση λοιπόν δεν εμπνέει ανησυχία, τουλάχιστον για τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, γιατί οι μικρότερες δεν είναι βέβαιο πως έχουν την δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα αποθέματα. Όπως όμως επισημαίνουν οι ειδικοί που μοιράστηκαν τις απόψεις τους με το Nikkei Asia, όλα αυτά ισχύουν με την προϋπόθεση πως τα ουκρανικά εργοστάσια που παράγουν το καθαρό νέον δεν θα πάθουν σημαντικές ζημιές από τον πόλεμο. Σε μία τέτοια περίπτωση, δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση εμφάνισης ελλείψεων ύστερα από μερικούς μήνες, πράγμα που είναι το τελευταίο που χρειάζεται η παγκόσμια βιομηχανία μικροεπεξεργαστών.

---

O πληθωρισμός στην Τουρκία προβλέπεται να φτάσει το 53% τον Φεβρουάριο σύμφωνα με το μέσο όρο εκτιμήσεων οικονομολόγων και θα είναι ο υψηλότερος τα τελευταία είκοσι χρόνια καθώς οι τιμές ενέργειας και τροφίμων συνεχίζουν να τον σπρώχνουν υψηλότερα. Ο πληθωρισμός στην Τουρκία απογειώθηκε από το περυσινό φθινόπωρο με την εξασθένηση της λίρας μετά την στροφή της κεντρικής τράπεζας τον Σεπτέμβριο σε μειώσεις των παρεμβατικών επιτοκίων, υπακούοντας στις εντολές του Eρντογάν.

Η ανορθόδοξη πολιτική που ακολούθησε μείωσε το επιτόκιο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες στο 14% και προκάλεσε νομισματική κρίση που είδε τη λίρα να χάνει το 44% της αξίας της έναντι του δολαρίου πέρυσι.

Η πτώση της λίρας οδήγησε τον πληθωρισμό στο 50% τον Ιανουάριο, στο υψηλότερό του επίπεδο στην 20ετη διακυβέρνηση της χώρας από τον Eρντογάν. Η Τουρκία μείωσε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 1% από 8% τον Φεβρουάριο για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, κίνηση που οι οικονομολόγοι εκτιμούν πως θα μειώσει τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε δύο μήνες. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των εργατικών συνδικάτων, παρά τη μείωση του ΦΠΑ οι τιμές τροφίμων σημείωσαν αύξηση 7,1% τον Φεβρουάριο στην πρωτεύουσα της χώρας.

---

Κατά τη διάρκεια του πολέμου ήδη η ουκρανική κυβέρνηση ζητάει χορηγίες σε κρυπτονομίσματα, ενώ οι περισσότερες ΜΚΟ επίσης απευθύνουν κάλεσμα για δωρεές σε κρυπτονομίσματα λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στην ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες είδαμε και από ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Για παράδειγμα το FTX έδωσε δωρεά ένα μικρό χρηματικό ποσό σε κάθε Ουκρανό χρήστη του. Ήδη χρηματοοικονομικά ινστιτούτα αποφάσισαν την επιβολή περιορισμών στην Ουκρανία και την Ρωσία, κάτι που θα δυσχεράνει το παγκόσμιο οικονομικό εμπόριο και δεν είναι απίστευτο να δούμε τόσο για προσωπικά εμβάσματα, αλλά κυρίως σε τεχνολογικές εταιρείες, οι πληρωμές να γίνονται αποκλειστικά με κρυπτονομίσματα. Αντίστοιχα, οι περιορισμοί και οι κυρώσεις στη Ρωσία θα δημιουργήσουν επίσης πολύ σημαντική αύξηση του αριθμού χρηστών των κρυπτονομισμάτων, εκτιμούν οι αναλυτές. Τόσο η Ουκρανία και η Ρωσία είναι από τις χώρες που τα ψηφιακά νομίσματα ήδη παρουσίαζαν πολύ υψηλή ενσωμάτωση και αριθμό χρηστών, και ίσως αυτοί οι αριθμοί να αυξηθούν.

