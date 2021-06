Black Box: Γιατί οι ξένοι αγοράζουν Ελλάδα

Τι είναι τελικά παρέμβαση στα εσωτερικά ενός κόμματος; Μια δημοσκόπηση που καταγράφει τάσεις και προτιμήσεις των ψηφοφόρων ή η δήλωση ενός αρχηγού κόμματος;

Στον ΣΥΡΙΖΑ το βέρτιγκο που έχει προκαλέσει η στασιμότητα των ποσοστών του κόμματός αλλά και του αρχηγού τους, δείχνει ότι υπάρχει εκτός από έλλειψη στρατηγικής και απουσία... οργάνωσης.

Την Τετάρτη βουλευτές του έφτασαν να καταγγείλουν μια εταιρεία δημοσκοπήσεων διότι δεν άρεσαν τα αποτελέσματα της έρευνάς της. Προχώρησαν ακόμη παραπάνω και μέσω του site της Αυγής υποστήριξαν ότι «την ίδια στιγμή, αλγεινή εντύπωση προκαλεί και η εξώφθαλμη παρέμβαση της δημοσκόπησης στα εσωκομματικά ενός κοινοβουλευτικού κόμματος -ΚΙΝΑΛ- εν μέσω της διαδικασίας για την εκλογή αρχηγού, όπου ο εκλεκτός του Μέγαρου Μαξίμου, Ανδρέας Λοβέρδος προηγείται μακράν των υπολοίπων υποψηφίων.»

Την ίδια ημέρα όμως σε συνέντευξή του ο Αλ. Τσίπρας μιλούσε για «εσωτερικές διεργασίες» στο ΚΙΝΑΛ προσθέτοντας πως «είναι προφανές ότι ο κ. Λοβέρδος έχει ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο και το εκπέμπει. Μιλώ για την ανάγκη το ΚΙΝΑΛ να γίνει ένας δορυφόρος της ΝΔ» για να καταλήξει μάλιστα λέγοντας το εξής: «Αν τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος αυτό το επικροτήσουν, θα είναι μια διαφορετική προοπτική».

Αν μια δημοσκόπηση αποτελεί παρέμβαση στα εσωκομματικά τότε η δήλωση ενός πολιτικού αρχηγού όπως η παραπάνω πως μπορεί άραγε να χαρακτηριστεί; Οργανωθείτε σύντροφοι...

---

«Εμείς διαβάζαμε Τολστόι, Βάρναλη, Ρίτσο, Λένιν, Μαρξ, Μπακούνιν. Αγαπούσαμε τον Ντοστογιέφσκι, προτιμούσαμε να ανιχνεύσουμε τον Διαφωτισμό από τον Ρουσσώ ή τον υλιστή και άθεο Ντιντερό. Δυσκολευόμασταν με την ευρωπαϊκή διανόηση και τα φιλοσοφικά ρεύματα, αλλά επιμέναμε. Κουβεντιάζαμε τα αναγνώσματά μας, μιλάγαμε για φιλοσόφους και τις απόψεις τους, πηγαίναμε να δούμε Ταρκόφσκι, Βισκόντι και Αγγελόπουλο, ενώ μετά βγαίναμε να αναλύσουμε τι είδαμε και, καθώς μιλάγαμε για τον ιταλικό νεορεαλισμό, μαλώναμε για τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό και κοροϊδεύαμε το Χόλιγουντ».

Τα παραπάνω είναι ένα φρεσκάρισμα της μνήμης για όσα έγραφε σε άρθρο του το 2017 ο Νίκος Καρανίκας περιγράφοντας τις νεανικές του αναζητήσεις. Μετά ανακάλυψε τον... Αλέξη Τσίπρα και τον έφερε στον Συνασπισμό.

Το δηλώνει ο ίδιος στην συνέντευξή του στον Αντώνη Σρόιτερ στον Alpha αποδεχόμενος την αναφορά του δημοσιογράφου και την περιγραφή του ως «σκάουτερ». «Σκάουτερ» ο οποίος ανακάλυψε τον Αλέξη Τσίπρα αποσπώντας τον τότε, μάλλον ως μεταγραφή, από την ΚΝΕ.

Ο Νίκος Καρανίκας είναι ο άνθρωπος που έβγαζε συμπεράσματα και …από τον Πασκάλ και από τον Μπρυκνέρ (σ.σ η εφημερίδα που δημοσίευσε το άρθρο υποστήριξε πως το λάθος ήταν δικό της δεδομένου ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο).

Σε κάθε περίπτωση αυτό δίνει και μια εξήγηση για το πως το «πουλέν του», ο πρώην πρωθυπουργός, είχε πάει και στη Λέσβο και στη Μυτιλήνη.

Η αποκάλυψη του πολιτικού «σκάουτερ» που έγινε και σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνηση σίγουρα θα συζητηθεί. Από όλες τις πλευρές.

---

Σημαντική εξέλιξη η αύξηση της συμμετοχής της εταιρείας Schroders PLC που έφτασε στο 5,41% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha καθιστώντας την επενδυτική εταιρεία δεύτερο μεγαλύτερο ιδιώτη μέτοχο της τράπεζας μετά τον John Paulson που έχει το 11,01% και το ΤΧΣ που συμμετέχει με 7,32%. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ενίσχυση του ποσοστού συμμετοχής έγινε μόλις εβδομάδες πριν τη Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου και την έναρξη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίο. Αν δεν δούμε κανένα θεαματικό «άδειασμα» προσεχώς, θα έχουν δίκαιο όσοι μιλούν για έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης από ένα ακόμη πολύ ισχυρό long only fund.

---

Θυμίζουμε ότι σε πρόσφατη ανάλυσή της η Eurobank Securities προβλέπει μεγάλη απόδοση πάνω από 20% για όσους συμμετάσχουν στην ΑΜΚ της Alpha Bank. Οι εκτιμήσεις της αναφέρουν πως οι νέοι μέτοχοι θα μπορέσουν να έχουν απόδοση 21% και ειδικότερα 29% με τιμή 1 ευρώ, 38% με τιμή στα 0,9 ευρώ και 48% με τιμή 0,8 ευρώ. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απόδοσης, η χρηματιστηριακή δίνει στόχο για τον δείκτη τιμής προς ιδία ενσώματα κεφάλαια (PTBV) στο 0,54x, αρκετά πάνω από τα επίπεδα που διαπραγματεύεται η μετοχή σήμερα προσαρμοσμένη για την ΑΜΚ.

---

Για την εξαγορά τριών πλοιοκτητριών εταιρειών που ανήκαν στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Costamare Inc διατέθηκαν τα κεφάλαια που συγκέντρωσε η Costamare Participations PLC από την έκδοση 5ετούς ομολόγου 100 εκατ. ευρώ. Και οι τρεις εταιρείες (Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co) ήταν 100% θυγατρικές της Costamare Inc, ενώ πλέον θα ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της Costamare Participations.

---

H Εταιρεία «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την υπ’ αριθμ. απόφαση 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι την 1η Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co. από την εταιρεία «Costamare Inc.» στην Εταιρεία, στο πλαίσιο της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών, οι ομολογίες του οποίου έχουν εισαχθεί και τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρεία θα ενοποιεί τις ως άνω εταιρείες στις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και θα συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Αν νομίζατε ότι τελειώσαμε με τις αναδιαρθρώσεις η 18η Ιουνίου «φορτώνει» ως ημερομηνία καθώς εκτός από τις αλλαγές στον δικό μας FTSE θα πραγματοποιηθούν και οι αλλαγές στον FTSE Med και στον Eurostoxx.

Στον FTSE-Med οι βασικές αλλαγές είναι ετήσιες και αφορούν την προσθήκη της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και τις διαγραφές των ΟΛΠ, Quest και Ελλάκτωρ. Πρώτες επιλαχούσες μετοχές για ένταξη στον δείκτη είναι οι Cenergy και ΟΛΠ ενώ υπάρχουν και οι εξής αλλαγές στις σταθμίσεις (σε παρένθεση η προηγούμενη): ΟΠΑΠ 55,89% (60%), Jumbo 80,64% (74%) Τέρνα Ενεργειακή 45,01% (38%), Viohalco 20,61 (25%) και ΓΕΚΤΕΡΝΑ 62,65 (54%).

Σε ότι αφορά τον Eurostoxx η μετοχή των Πλαστικών Κρήτης προστίθεται στην σύνθεση του δείκτη των αναδυόμενων αγορών όπως και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Την ίδια ημέρα η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα πάρει την θέση του Φουρλή στον FTSE-25. Με την διάθεση δηλαδή του 5,5% στο τέλος Απριλίου η μετοχή μπήκε αμέσως σε τρεις δείκτες αναφοράς.

Αυτά για όσους πιστεύουν ότι το άνοιγμα του free float δεν κάνει καλό στην μετοχή. Την ίδια ημέρα (18/6) κλείνουν τα παράγωγα του μήνα σε μετοχές και δείκτες. Γενικώς πολύ δουλειά για το desk πριν την αργία του Αγίου Πνεύματος.

---

Λήγει σήμερα η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων της Aegean Airlines και υπάρχει ένα μικρό discount στο συνδυασμό αγοράς δικαιωμάτων και τιμής ΑΜΚ σε σχέση με την τρέχουσα τιμή που τις προηγούμενες ημέρες έφθασε και το 6%. Πιθανόν για όσους δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην αύξηση η σημερινή ημέρα να αποτελεί μονόδρομο για την ρευστοποίηση των δικαιωμάτων τους. Για όσους αρέσκονται σε εκπτώσεις πιθανόν να έχει ενδιαφέρον.

---

Μιλώντας για εκπτώσεις αξίζει να δει κανείς την περίπτωση της Ανδρομέδας η οποία έχει discount που προσεγγίζει το 30% σε σχέση με την εσωτερική αξία της εταιρείας. Εκτός από την έκπτωση, στις 24 Ιουνίου η Alpha Trust Ανδρομέδα, η μόνη εισηγμένη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, θα πραγματοποιήσει την τακτική γενική συνέλευση η οποία μεταξύ άλλων θα αποφασίσει την έγκριση μερίσματος 1,75 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη παρελθουσών χρήσεων με ημερομηνία αποκοπής την 29η Ιουνίου.

Η Ανδρομέδα είναι τοποθετημένη κατά 98,7% σε μετοχές και οι μεγαλύτερες θέσεις που έχει στο χαρτοφυλάκιο της η εταιρία είναι: Quest, Πλαστικά Θράκης Τιτάν, ΕΛΒΕ και Μυτιληναίος. Τα κέρδη μετά από φόρους στο α’ τρίμηνο ανήλθαν σε 758,26 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 3,73 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2020. Το γεγονός ότι η εταιρία συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι αφού οι επενδυτικές της επιλογές είναι πάντα προσεκτικές και η ανταμοιβή προς το μέτοχο όλα αυτά τα χρόνια είναι αρκούντως ικανοποιητική.

---

O Μάιος εκτός από την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα στην spot Αγορά είχε άλλη μια αξιόλογη επίδοση: πραγματοποίησε τον υψηλότερο μέσο ημερήσιο αριθμό συμβολαίων στην Αγορά Παραγώγων από τον Ιούνιο του 2015 με 120.740 συμβόλαια. Τον Ιούνιο του 2015 ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων ήταν 129.502 και όλοι (δεν θέλουμε να) θυμόμαστε τι ακολούθησε μετά. Ένα ακόμα καλό νέο για την ΕΧΑΕ που από ότι μαθαίνει η στήλη ετοιμάζεται -επιτέλους- για νέα εισαγωγή εταιρείας μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα αν θα είναι στην Κύρια ή την Εναλλακτική Αγορά θα σας γελάσω.

---

Μεγάλη απόδοση πάνω από 20% για αυτούς που θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ της Alpha Bank προβλέπει η Eurobank Equities για την επικείμενη ΑΜΚ. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως οι νέοι μέτοχοι θα μπορέσουν να έχουν απόδοση 21% και ειδικότερα 29% με τιμή 1 ευρώ, 38% με τιμή στα 0,9 ευρώ και 48% με τιμή 0,8 ευρώ. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απόδοσης, η χρηματιστηριακή δίνει στόχο για τον δείκτη τιμής προς ιδία ενσώματα κεφάλαια (PTBV) στο 0,54x, αρκετά πάνω από τα επίπεδα που διαπραγματεύεται η μετοχή σήμερα προσαρμοσμένη για την ΑΜΚ.

---

Μετά την εξαιρετική πορεία της Chipita ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος φαίνεται πως βάζει πλώρη για νέες αγορές. Η αγορά της ντομάτας φαίνεται πως κερδίζει τον επιχειρηματία, ο οποίος μέσω της Wonderplant έχει επενδύσει 11,5 εκατ. ευρώ από πέρυσι έως φέτος. Στόχος η καλλιέργεια ντομάτας θερμοκηπίου και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την εταιρεία να διαθέτει 160 στρέμματα θερμοκηπίου και συσκευαστηρίου στη Δράμα, όπου παράγει ντομάτες με τη μέθοδο της υδροπονίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε πριν περίπου 10 χρόνια από τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον Σταύρο Νένδο, τον Μιχάλη Αραμπατζή και τον Θέμη Μακρή.

---

Στην αγορά των σημάτων Βιολογικό Χωριό για ποσό πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ προχώρησε η «Βιολογικό Χωριό». Το deal αφορά στην αγορά των σημάτων του ομώνυμου brand, του Eco Village και της Green Village από εταιρεία στην Κύπρο, που ανήκει εξ’ολοκλήρου στον Δημήτρη Κρομμύδα. Η αγορά αυτά αφορά όλες τις αγορές δραστρηριότητας της εταιρείας, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο και για την ΕΕ. Την ίδια στιγμή υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν για νέα καταστήματα της αλυσίδας.