Βίντεο εμφανίζει τον Προτάσεβιτς να παραδέχεται ότι «σχεδίαζε ταραχές»

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Μινσκ ο 26χρονος δημοσιογράφος Ρομάν Προτάσεβιτς, ο οποίος συνελήφθη χθες Κυριακή από το λευκορωσικό καθεστώς, μετά την κρατική αεροπειρατεία του Μινσκ στο αεροσκάφος της Ryanair, σύμφωνα με ανάρτηση στο twitter συναδέλφου του στο NEXTA.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση ο συνάδελφός του Tadeusz Giczan αναφέρει ότι η μητέρα του Προτάσεβιτς ενημέρωσε πως νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με πρόβλημα στην καρδιά.

❗️According to his mother, Roman Protasevich is in hospital in critical condition - heart disease. pic.twitter.com/5YKx3WLFyq

Υπενθυμίζεται ότι το Reuters μετέδωσε ότι το υπουργείο Εσωτερικών της Λευκορωσίας διαψεύδει τις πληροφορίες για νοσηλεία του Προτάσεβιτς, σημειώνοντας ότι ο 26χρονος κρατείται στο Μινσκ.

Στο μεταξύ, δημοσιογράφος από την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας σε ανάρτησή της δημοσιεύει βίντεο από το κρατικό κανάλι που μεταδόθηκε και το οποίο δείχνει τον Ρομάν Προτάσεβιτς καθισμένο πίσω από ένα γραφείο να λέει ότι είναι καλά στην υγεία του και να παραδέχεται ότι βρίσκεται πίσω από την οργάνωση μαζικών κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας στο Μινσκ, πέρσι.

Και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων σε νεότερο έκτακτο τηλεγράφημα του, σημειώνει ότι σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Λευκορωσίας ο ακτιβιστής «ομολόγησε».

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Χάνα Λιουμπάκοβα «αναγκάστηκε να ομολογήσει πως σχεδίαζε τις ταραχές».

#Belarus Breaking. Pro-government channels published Raman #Pratasevich video address. He was forced to say he is confessing that he was “plotting riots” pic.twitter.com/vhyIs6FmWC