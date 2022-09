Βιετνάμ: 23 νεκροί και 11 τραυματίες από πυρκαγιά σε μπαρ

Πυρκαγιά προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων και πολλούς τραυματισμούς τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε καραόκε μπαρ κοντά στην Πόλη Χο Τσι Μινχ, στο νότιο Βιετνάμ, μία από τις πιο φονικές καταστροφές αυτού του είδους στο Βιετνάμ τα τελευταία χρόνια.

«Εξακολουθούμε τις έρευνες για αναζήτηση θυμάτων, όμως ο απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 23 νεκρούς και 11 τραυματίες», δήλωσε ο Μάι Χουνγκ Ντουνγκ, αξιωματούχος της επαρχίας Μπιν Νιόνγκ, όπου συνέβη το δυστύχημα. Ένας πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για 12 νεκρούς.

Karaoke fire kills 12, injures several others in southern provincehttps://t.co/NdXMsZlLpY pic.twitter.com/Afkzqj0nko