Ουκρανία: Βγαίνουν επιζώντες από το θέατρο στη Μαριούπολη - «Γκρεμίστε το τείχος», λέει ο Ζελένσκι

Ap Images

Άντεξε στην επίθεση το καταφύγιο κάτω από το κτίριο του θεάτρου στη Μαριούπολη, όπου είχαν συγκεντρωθεί πάνω από χίλιοι άμαχοι, μεταξύ των οποίων παιδιά. Μεγάλο μέρος του θεάτρου κατέρρευσε μετά τον βομβαρδισμό, ωστόσο επιζώντες έχουν αρχίσει να βγαίνουν ζωντανοί, καθώς απομακρύνονται τα συντρίμμια.

Αξιωματούχος από το γραφείο του δημάρχου της πόλης ανέφερε ότι οι αρχές της πόλης δεν έχουν ακόμη απολογισμό.

Το χτύπημα προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή. Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία πως κατέστρεψε με αεροπορικό βομβαρδισμό το θέατρο.

«Οι εισβολείς κατέστρεψαν το θέατρο, κτίριο όπου είχαν βρει καταφύγιο πάνω από χίλιοι άνθρωποι. Δεν θα το συγχωρήσουμε ποτέ», ανέφερε ο δήμος της Μαριούπολης μέσω Telegram.

This video from a bomb shelter of #MARIUOPOL #mariupol theater was filmed only 5 days ago by the local tv station. The full version is here - https://t.co/mWgFrTPgIq Hope some of these people survived #UkraineUnderAttack #Ukraine #PutinWarCriminal pic.twitter.com/60rl5kyCQD — Julia Gorodetskaya (@gorodetskaya) March 16, 2022

Η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies, ειδικευμένη στις δορυφορικές εικόνες, έδωσε χθες στη δημοσιότητα φωτογραφία του θεάτρου που τραβήχτηκε τη Δευτέρα, κατ’ αυτήν. Στο στιγμιότυπο, διακρίνεται η λέξη «παιδιά» γραμμένη στο έδαφος με τεράστια λευκά γράμματα στη ρωσική γλώσσα, μπροστά και πίσω από το κτίριο.

The words “children” were written in Russian in large white letters in front of & behind the theater that was destroyed in #Mariupol today. These were added around March 12. Video posted on March 10 shows theater packed with sheltering families. @Maxar https://t.co/nrQLa2V6Ro pic.twitter.com/paKUEBQww2 — Christoph Koettl (@ckoettl) March 16, 2022

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε πάντως ότι πραγματοποίησε αεροπορικό πλήγμα με στόχο το θέατρο στη Μαριούπολη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σφοδροί βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο

Σπίτια επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση.

Η επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στο Χάρκοβο επικεντρώθηκε γύρω από το Ιζιούμ και το Τσουχούιβ, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός σήμερα το πρωί, προσθέτοντας ότι υπάρχει αδιευκρίνιστος αριθμός απωλειών.

Οι ρωσικές δυνάμεις «κατοχής» κατέστρεψαν επίσης σχολείο και πολιτιστικό κέντρο στην πόλη Μερέφα, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Όσον αφορά άλλες περιοχές, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι σφοδρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιφέρεια της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων από τις πρώτες μέρες του πολέμου.

Ο ουκρανικός στρατός σημείωσε επίσης ότι σε μεγάλο μέρος της χώρας αντιμετωπίζονται ολοένα και περισσότερες διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και φυσικού αερίου και ότι οι ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία.

Στους 53 οι νεκροί στην πόλη Τσερνίχιβ

Εντωμεταξύ, τους 53 έφτασαν οι νεκροί από τον ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Τσερνίχιβ στη βόρεια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας σήμερα.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο, από την πλευρά της, είχε ανακοινώσει επίσης χθες πως «ρωσικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν δέκα ανθρώπους οι οποίοι περίμεναν στην ουρά για ψωμί στο Τσερνίχιβ».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αρνήθηκε πως ευθύνονται οι δυνάμεις του για το μακελειό, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ανεπτυγμένες ρωσικές μονάδες στην πόλη, κάνοντας λόγο είτε για δολοφονίες από ουκρανικές δυνάμεις είτε για υπόθεση που έστησε η ουκρανική υπηρεσία κατασκοπείας.

Ένας νεκρός από συντρίμμια πυραύλου σε πολυκατοικία στο Κίεβο

Το πρωί, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν συντρίμμια πυραύλου που καταρρίφθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα έπεσαν σε πολυκατοικία στο Κίεβο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

A man was killed in #Kyiv as a result of a downed rocket.



Another three were injured and 30 were evacuated. The cause was a fire and partial collapse of the structures of the upper floors of an apartment building. This is reported by the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/khHKYssJVJ — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

Η δεκαξαώροφη πολυκατοικία χτυπήθηκε στις 05:02 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις αρχές. Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια περίπου τριάντα κάτοικοι του κτιρίου. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην πολυκατοικία κατασβέστηκε, πάντα σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

«Κατά την άφιξή τους, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ως αποτέλεσμα ενός κατεστραμμένου υπολείμματος βλήματος, ο 16ος και τεχνικός όροφος του κτιρίου κατεδαφίστηκε και ο 16ος όροφος του διαμερίσματος πυρπολήθηκε», ανέφερε η υπηρεσία σε ενημέρωση σήμερα το πρωί.

«Εγκληματίας πολέμου» και «τρομοκρατικό κράτος»

Κλιμάκωση, εκτός από το πεδίο των στρατιωτικών επιθέσεων, καταγράφεται και σε επίπεδο ρητορικής, με τον αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, να αποκαλεί τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «εγκληματία πολέμου» και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει τη Ρωσία «τρομοκρατικό κράτος».

Παράλληλα, απευθυνόμενος στο γερμανικό κοινοβούλιο και επικαλούμενος την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, ο ουκρανός πρόεδρος προέτρεψε τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς «να γκρεμίσει το τείχος μεταξύ ειρήνης και διαμάχης στην Ευρώπη» και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Σολτς από την πλευρά του τόνισε ότι ο Πούτιν φέρνει θάνατο και φρίκη, επανέλαβε ωστόσο ότι το ΝΑΤΟ «δεν θα παρέμβει στρατιωτικά».

«Μέρα με τη μέρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρνει θάνατο και φρίκη στον λαό της Ουκρανίας, αλλά και οδύνη στον δικό του λαό (…) Αυτός είναι ένας πόλεμος του Πούτιν και εκείνος και μόνο είναι υπεύθυνος για τον θάνατο τόσων ρώσων στρατιωτών», επισήμανε ο γερμανός καγκελάριος, για να τονίσει για μία ακόμη φορά ότι η Γερμανία θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Ουκρανία με οικονομική, στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια.

Υπάρχουν «πολύ ισχυρά τεκμήρια» ότι ο Πούτιν βρίσκεται πίσω από εγκλήματα πολέμου, υποστηρίζει η βρετανική κυβέρνηση. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά του και να ξεκινήσει και πάλι έναν δρόμο προς τη δημοκρατία», τόνισε ο γγ του ΝΑΤΟ, Γ. Στόλτενμπεργκ.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν να ενισχύσουν την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, ενώ η Ουάσινγκτον θα στείλει επίσης 100 UAVs στη χώρα ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά το ρωσικό πυροβολικό που σφυροκοπεί ουκρανικές πόλεις.

Ο Πούτιν ζήτησε «αυτοκάθαρση της ρωσικής κοινωνίας»

Από την πλευρά του, ο ρώσος πρόεδρος σε μήνυμά του προς τον ρωσικό λαό ζήτησε αυτοκάθαρση της ρωσικής κοινωνίας, καλώντας τους πολίτες να φτύσουν τους προδότες και τα αποβράσματα. Επιπλέον, ο στενός σύμμαχος του Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, διαμήνυσε ότι η Ρωσία θα βάλει τους «θρασύτατους εχθρούς» της στη θέση τους.

Εντωμεταξύ, πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, στην πιο γρήγορα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Βρετανία: Η ρωσική εισβολή «σταμάτησε»

Σε ό,τι αφορά στην πορεία της ρωσικής εισβολής, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανέφερε ότι «σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό σε όλα τα μέτωπα».

Στην τελευταία του έκθεση, το βρετανικό υπουργείο υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο σε ξηρά, θάλασσα και αέρα τις τελευταίες ημέρες και συνεχίζουν να υφίστανται μεγάλες απώλειες, καθώς και ότι η ουκρανική αντίσταση παραμένει σταθερή και καλά συντονισμένη.

Ακόμα, επισημαίνει πως η συντριπτική πλειοψηφία της ουκρανικής επικράτειας, περιλαμβανομένων όλων των μεγάλων πόλεων, παραμένει στα χέρια της Ουκρανίας.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/OdjSV0U43C



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gxOTw78P0M — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 17, 2022

ΝΥΤ: Οι Ρώσοι έχουν πιο πολλούς νεκρούς σε τρεις εβδομάδες από όσους οι ΗΠΑ σε Ιράκ και Αφγανιστάν σε 20 χρόνια

Επιπλέον, οι Τάιμς της Νέας Υόρκης (ΝΥΤ) αναφέρουν ότι σε 21 ημέρες η Ρωσία έχασε τουλάχιστον 7.000 στρατιώτες στα ουκρανικά πεδία μάχης, δηλαδή περισσότερους από όσους έχασαν οι ΗΠΑ σε 20 χρόνια στο Ιράκ και Αφγανιστάν συνολικά.

More than 7,000 Russian troops have died since Russia's invasion of Ukraine began, according to American intelligence estimates. The number is greater than that of American troops who have been killed over 20 years in Iraq and Afghanistan combined. https://t.co/kaD3S9RABG — The New York Times (@nytimes) March 17, 2022

Η εκτίμηση των ΝΥΤ, που επικαλούνται αμερικανούς αξιωματούχους, είναι πολύ πιο συντηρητική από τους σχεδόν 14.000 νεκρούς Ρώσους που υπολογίζει το ουκρανικό γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων.