Βελιγράδι: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της πτήσης Σαντορίνη - Βρυξέλλες

Αεροσκάφος Boeing 737-7k5 (OOJAO) που εκτελούσε την πτήση Σαντορίνη – Βρυξέλλες με 80 επιβάτες έκανε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Νικολά Τέσλα του Βελιγραδίου λόγω διαρροής καυσίμου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και όλοι οι επιβάτες που επέβαιναν στην πτήση της TUI είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης το πρόβλημα εντοπίστηκε την ώρα που το αεροσκάφος πετούσε πάνω από την Τούζα στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και το αεροσκάφος να πραγματοποιεί εκτάκτως προσγείωση.

Όπως φαίνεται στον ιστότοπο Flight-radar, το αεροσκάφος αμέσως έκανε μια στροφή και κατευθύνθηκε προς το πλησιέστερο αεροδρόμιο, το Βελιγράδι.

TUI #TB2182 declared an emergency and diverted to Belgrad https://t.co/8HoLWrm10E pic.twitter.com/ZO2U7unuez