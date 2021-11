Βέλγιο: Πεδίο μάχης οι Βρυξέλλες μετά τη διαδήλωση κατά των μέτρων για την πανδημία

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στις Βρυξέλλες το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά των μέτρων για τη διασπορά του κορονοϊού.

Η διαδήλωση, που ονομάστηκε «Μαζί για την ελευθερία», ξεκίνησε γύρω στις 15:00. (ώρα Ελλάδας) στον σταθμό Bruxelles-Nord. Οι διαδηλωτές αντιτίθενται στα μέτρα που περιορίζουν την ελευθερία, την εφαρμογή του υγειονομικού πιστοποιητικού «Covid Safe Ticket» και την απαγόρευση πρόσβασης σε μη εμβολιασμένους ανθρώπους σε μέρη όπως εστιατόρια και μπαρ.

HAPPENING: Unrest erupts during protest against COVID mandates in Brussels, Belgium pic.twitter.com/eM41PHBpoM

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα βελγικά ΜΜΕ, πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν κατά της αστυνομίας, πριν μπουν σε δράση τα κανόνια νερού και τα δακρυγόνα από την πλευρά των βελγικών αρχών. Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επίσης πολλά αστυνομικά οχήματα να βανδαλίζονται.

The EU getting a wake up call by the people today in Brussels pic.twitter.com/mfmaeBDd9h