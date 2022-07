NASA: Αυτή είναι η βαθύτερη και ευκρινέστερη εικόνα του Σύμπαντος

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA δημιούργησε τη βαθύτερη και ευκρινέστερη υπέρυθρη εικόνα του μακρινού σύμπαντος μέχρι σήμερα. Γνωστή ως το πρώτο βαθύ πεδίο του Webb, αυτή η εικόνα του σμήνος γαλαξιών SMACS 0723 εστιάζει σε λεπτομέρειες.

Χιλιάδες γαλαξίες εμφανίζονται στο τηλεσκόπιο, συμπεριλαμβανομένων των πιο αμυδρών αντικειμένων που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Αυτό το κομμάτι του απέραντου σύμπαντος καλύπτει ένα κομμάτι ουρανού περίπου στο μέγεθος ενός κόκκου άμμου.

Το βαθύ πεδίο, που τραβήχτηκε από την κάμερα υπέρυθρης ακτινοβολίας (NIRCam) του Webb, αποτελείται από ένα σύνθετο υλικό κατασκευασμένο από εικόνες σε διαφορετικά μήκη κύματος, επιτυγχάνοντας βάθη σε υπέρυθρα μήκη κύματος.

Η εικόνα δείχνει το σμήνος γαλαξιών SMACS 0723 όπως εμφανίστηκε πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Οι ερευνητές θα αρχίσουν σύντομα να μαθαίνουν περισσότερα για τις μάζες, τις ηλικίες, τις ιστορίες και τις συνθέσεις των γαλαξιών, καθώς το τηλεσκόπιο Webb αναζητά τους πρώτους γαλαξίες στο σύμπαν.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της NASA, Μπιλ Νέλσον, oυσιαστικά χάρη σε αυτή την εικόνα βλέπουμε πώς ήταν το σύμπαν πριν περισσότερο από 13 δισ. χρόνια.

Το James Webb εκτοξεύτηκε στα τέλη του 2021 και βρίσκεται σε ένα σημείο περίπου 1,5 εκατ. χιλιόμετρα από τη Γη, έχοντας πίσω του τη Γη και τον Ήλιο. Το κάτοπτρο έχει διάμετρο 6,4 μέτρα και είναι φτιαγμένο από 18 εξαγωνικά κομμάτια.

Η εικόνα αυτή είναι από τις πρώτες έγχρωμες εικόνες του τηλεσκοπίου. Περισσότερες εικόνες θα κυκλοφορήσουν σήμερα Τρίτη, 12 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής της NASA.

