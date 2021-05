Ισραήλ: Αρκετοί Αμερικανοί μεταξύ των θυμάτων στο ποδοπάτημα στο Όρος Μερόν

Αρκετοί Αμερικανοί πολίτες περιλαμβάνονται σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στο ποδοπάτημα στη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν αρκετοί Αμερικανοί πολίτες», δήλωσε ο εκπρόσωπος αναφερόμενος στην τραγωδία που έγινε στο όρος Μερόν το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή.

«Η αμερικανική πρεσβεία συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν και άλλοι Αμερικανοί πολίτες που έχουν επηρεαστεί και παρέχει κάθε δυνατή προξενική βοήθεια στους Αμερικανούς που έχουν πληγεί και τους οικείους της. Σε ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, δεν έχουμε άλλα σχόλια», υπογράμμισε.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε χθες ότι προξενικοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη ήταν σε επικοινωνία με τέσσερις οικογένειες θυμάτων και ότι η πρεσβεία στην Αργεντινή είναι σε επαφή με μία οικογένεια.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Τζάστιν Τριντό, δήλωσε χθες Παρασκευή πως ενημερώθηκε ότι δύο Καναδοί έχασαν τη ζωή τους στην «τραγωδία στη διάρκεια του εορτασμού Λαγκ Μπ’ομέρ στο Όρος Μερόν» στο βόρειο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι ιατροδικαστικοί βρίσκονται στη διαδικασία αναγνώρισης των 45 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο ποδοπάτημα στις πλαγιές του Όρους Μερόν, όπου συνέρρευσαν δεκάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι για να πάρουν μέρος σε ετήσιο προσκύνημα. Στα θύματα συγκαταλέγονται παιδιά.

Σημειώνεται ότι στο προσκύνημα συμμετείχαν περισσότερα από 10.000 άνθρωποι ενώ κάποιες πηγές ανέφεραν ότι όλα ξεκίνησαν από μια εξέδρα που κατέρρευσε.

Ο χώρος εκκενώθηκε από τις μονάδες έκτακτης ανάγκης ενώ όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

«Καταμετρήσαμε 38 νεκρούς επιτόπου, όμως έχουμε κι άλλους (τραυματίες που κατέληξαν) σε νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος του κέντρου άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού). Από την πλευρά του το νοσοκομείο Ζιβ, ένα από αυτά στα οποία διακομίστηκαν δεκάδες από τα 100 και πλέον θύματα, ανέφερε πως καταμετρά έξι νεκρούς, κατά συνέπεια το σύνολο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία ανέρχεται σε τουλάχιστον 44.

Tragedy in Meron: MDA is fighting for the lives of dozens wounded, and will not give up until the last victim is evacuated.



38 are in critical condition and still in the field

6 in critical condition who were evacuated

18 injured severely

2 moderately

39 lightly pic.twitter.com/xUWStFYqQh — Magen David Adom (@Mdais) April 30, 2021

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι σκέψεις μας σήμερα είναι με τον λαό του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στα αγγλικά στο Twitter εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία σε θρησκευτική τελετή στο Όρος Μερόν στο Ισραήλ, όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από εκατό

«Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό του Ισραήλ. Εκ μέρους του λαού της Ελλάδας, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων του τραγικού ατυχήματος στο#MountMeron. Σας ευχόμαστε θάρρος και δύναμη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

«Our thoughts today are with the people of Israel. On behalf of the people of Greece I would like to express my deepest condolences to the families and loved ones of the victims of the tragic accident at #MountMeron.

We wish you courage and strength during these trying times».

Our thoughts today are with the people of Israel. On behalf of the people of Greece I would like to express my deepest condolences to the families and loved ones of the victims of the tragic accident at #MountMeron.



We wish you courage and strength during these trying times. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 30, 2021

Συλληπτήρια από το ελληνικό ΥΠΕΞ

«Οι σκέψεις μας είναι με τον ισραηλινό λαό που θρηνεί για την ανείπωτη τραγωδία στο Όρος Μερόν» στο βόρειο Ισραήλ, όπου τουλάχιστον 44 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε γιγαντιαίο ποδοπάτημα στη διάρκεια ολονύχτιας θρησκευτικής γιορτής, ανέφερεσε ανάρτηση στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, στο ΥΠΕΞ εξέφρασε θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν οικείους τους και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Οι σκέψεις μας είναι με τον Ισραηλινό λαό που θρηνεί για την ανείπωτη τραγωδία στο Όρος Μερόν. Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν οικείους τους και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες@IsraelinGreece https://t.co/pCNi26pBYG — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 30, 2021

ΕΕ: Συλλυπητήρια για το δυστύχημα

Αντιστοίχως και η ΕΕ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για το δυστύχημα σε θρησκευτική τελετή στο Όρος Μερόν, στο βόρειο Ισραήλ όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από εκατό.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, υπεύθυνος για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων Πίτερ Στάνο ανέφερε:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της σε οικογένειες και φίλους των θυμάτων και στον λαό του Ισραήλ και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Israel: 🇪🇺 expresses deepest condolences to families and friends of the victims of the tragedy at #MountMeron & to all people in🇮🇱 and extends wishes for a quick recovery to those hurt https://t.co/Ublfea8mCT — Peter Stano (@ExtSpoxEU) April 30, 2021

Κατ. Σακελλαροπούλου: Συλλυπητήρια στον Πρόεδρο του Ισραήλ

Δηλώνοντας λυπημένη και σοκαρισμένη από την είδηση του τρομερού δυστυχήματος στο Όρος Μερόν, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ρουεβέν Ριβλίν, τις οικογένειες των θυμάτων και τον ισραηλινό λαό για την απώλεια αθώων ζωών.