Αποχωρούν ρωσικές δυνάμεις από την Κριμαία - Ολοκλήρωση ασκήσεων ανακοίνωσε η Μόσχα

Βίντεο με την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική χερσόνησο Κριμαία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Η παρουσία των δυνάμεων του ρωσικού στρατού στην περιοχή τροφοδοτούσε την ανησυχία για ενδεχόμενη εισβολή. Την ίδια ώρα, ο ουκρανός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι θεωρεί σταθερή την κατάσταση ασφαλείας. Ο αμερικανός πρόεδρος στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους είναι έτοιμες ό,τι και αν συμβεί.

Russian Ministry of Defense continues attempts to create picture of withdrawing troops, though still no signs of meaningful changes to build-up



Published video of echelon with tanks of Southern Military District withdrawing from Crimea to Russia https://t.co/xupvc38Ane pic.twitter.com/qPIhCEqZGd