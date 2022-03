Αποβλήθηκαν οι ρώσικες ομάδες από την Euroleague και το EuroCup

Την αποβολή όλων των ρωσικών ομάδων που αγωνίζονται στις διοργανώσεις της Euroleague και EuroCup αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπάσκετ για τη σεζόν 2021-22.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ούνιξ Καζάν και Ζενίτ που αγωνίζονται στην Euroleague ενώ από το EuroCup αποβάλλεται η Λοκομοτίβ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ήδη έχουν επαναΰπολογιστεί οι βαθμολογίες καθώς ακυρώνονται όλοι αγώνες με τις ρωσικές ομάδες.

ECA Shareholders Executive Board decision on the participation of Russian teams for the 2021-22 season