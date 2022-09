Μπάκιγχαμ: Ανησυχία για την υγεία της Ελισάβετ - Στο πλευρό της όλη η οικογένεια

Ανησυχητική χαρακτήρισε το BBC τη δήλωση των Βασιλικών Ανακτόρων για την κατάσταση της υγείας της 96χρονης Βασίλισσας Ελισάβετ, λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι όλα τα μέλη της οικογένειάς της σπεύδουν στο πλευρό της -ακόμη και οι παραιτηθέντες των βασιλικών δικαιωμάτων Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ- αφετέρου ότι η ανακοίνωση είναι λεπτομερής σε αντίθεση με εκείνες των τελευταίων δύο μηνών που έδιναν όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες.

Με ανακοίνωση που έγινε νωρίτερα έγινε γνωστό ότι στο κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας μεταβαίνουν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, για να σταθούν στο πλευρό της Βασίλισσας της Βρετανίας. Την ίδια στιγμή, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της, σπεύδουν επίσης στο πλευρό της.

Ο εγγονός της βασίλισσας και η σύζυγός του, που ζουν μόνιμα στις ΗΠΑ, θα μετέβαιναν ούτως ή άλλως στη Βρετανία -συγκεκριμένα σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο, όμως ακύρωσαν τα σχέδιά τους για να βρεθούν στο πλευρό της βασίλισσας.

Η Βασίλισσα, η πιο γηραιά του κόσμου, αντιμετωπίζει, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «επεισόδια κινητικών προβλημάτων» από τα τέλη της περασμένης χρονιάς.

Η Ελισάβετ που έχασε τον επί 73 χρόνια σύζυγο της, Φίλιππο, τον περασμένο Απρίλιο, πέρασε Covid τον Φεβρουάριο ήπια αλλά έκτοτε έπασχε από εξάντληση.

Αναγκάστηκε να μειώσει τις δημόσιες εμφανίσεις της έκτοτε και χτες ακύρωσε μια προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με υπουργούς της νέας κυβέρνησης, μετά από οδηγίες των γιατρών της.

«Η Βασίλισσα παραμένει σε άνεση και βρίσκεται στο Μπάλμοραλ», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ ενώ, πηγή του Παλατιού που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, αναφέρει ότι τα μέλη της οικογένειας της έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση της και υποβάθμισε τη φημολογία ότι η Βασίλισσα έπεσε.

Η Λιζ Τρας δήλωσε ότι η χώρα είναι βαθιά ανήσυχη από τα νέα. «Οι σκέψεις μου και οι σκέψεις του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου μας είναι με την Αυτού Μεγαλειότητα την Βασίλισσα και την οικογένεια της αυτή τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.