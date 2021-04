FDA και CDC: Αναστολή χορήγησης στις ΗΠΑ του εμβολίου της Johnson & Johnson λόγω περιστατικών θρομβώσεων

Την άμεση αναστολή χορήγησης του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson ζητά ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA) μετά την εμφάνιση έξι περιστατικών θρομβώσεων που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, τα έξι περιστατικά αφορούν γυναίκες ηλικίας 18 έως 48 ετών, μία εκ των οποίων κατέληξε και μια δεύτερη χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε κρίσιμη κατάσταση.

Σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει το εμβόλιο της Johnson & Johnson μέχρι στιγμής, και περίπου εννέα εκατομμύρια δόσεις έχουν αποσταλεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με στοιχεία από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, τα οποία επικαλούνται οι NYT.

Η κίνηση των εν λόγω αρχών χαρακτηρίζεται ως σύσταση για τους επαγγελματίες υγείας. Ωστόσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναμένεται να σταματήσει τη χορήγηση του εμβολίου. Ανάλογη σύσταση αναμένεται και από τους κρατικούς αξιωματούχους υγείας.

Το επόμενο διάστημα, επιστήμονες της FDA και του CDC αναμένεται να εξετάσουν από κοινού την πιθανότητα σύνδεσης του εμβολίου και των θρομβώσεων, προκειμένου να αποφασιστεί εάν η χρήση του εμβολίου θα συνεχίσει να επιτρέπεται για όλους τους ενήλικες ή θα υπάρξουν περιορισμοί. Ήδη, αύριο έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση της εξωτερικής συμβουλευτικής επιτροπής του CDC.

Οι ΝΥΤ αναφέρουν πως τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφονται ετησίως 300.000 έως 600.000 περιστατικά θρομβώσεων, ωστόσο οι εμβολιασμένοι εμφάνισαν ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος θρόμβωσης, γνωστή ως «εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση». Και οι έξι γυναίκες εμφάνισαν θρόμβους στο διάστημα, μεταξύ 6 και 16 ημερών μετά τον εμβολιασμό και εμπειρογνώμονες ανησυχούν ότι αιτία ήταν η απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος στο εμβόλιο.



«Σήμερα η FDA και η CDCgov εξέδωσαν δήλωση σχετικά με το εμβόλιο Johnson & Johnson # COVID19. Προτείνουμε μια παύση στη χρήση αυτού του εμβολίου με μεγάλη προσοχή », αναφέρει η ανακοίνωση του ο FDA, όπως αυτή αναρτήθηκε στο Twitter.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.