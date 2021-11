Ανακοίνωση της Downing Street για τη συνάντηση Τζόνσον - Μητσοτάκη

Ανακοίνωση για τη σημερινή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξέδωσε το γραφείο τύπου του Μπόρις Τζόνσον με την οποία περιφράφεται η ατζέντα της συζήτησης.

Όπως αναφέρει, «οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν την κουβέντα τους τονίζοντας την αξία της σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδος καθώς γιορτάζουμε την 200ή επέτειο του πολέμου της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Συμφώνησαν να εργαστούν για την περαιτέρω ενίσχυση της σε τομείς όπως το εμπόριο, η εκπαίδευση και ο τουρισμός. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ο κ. Μητσοτάκης καλωσόρισαν το γεγονός ότι η κυκλοφορία των εμβολίων στις δυο χώρες επέτρεψε να ξαναρχίσουν τα ταξίδια μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας».

«Ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης χαιρέτησαν την επιτυχία της Συνόδου Κορυφής COP26 και τις φιλόδοξες διεθνείς δεσμεύσεις για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Συζήτησαν τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνολογία όπως η αιολική ενέργεια στην παροχή καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

