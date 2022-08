Αν Χες: Βρίσκεται σε κώμα και «δεν αναμένεται να επιζήσει»

AP

Η αμερικανίδα ηθοποιός Αν Ες "δεν αναμένεται να επιζήσει" έχοντας υποστεί σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ένα τροχαίο στο Λος Άντζελες την περασμένη εβδομάδα κατά το οποίο το όχημα που οδηγούσε τυλίχτηκε στις φλόγες, μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η 53χρονη ηθοποιός βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση με "ανοξική εγκεφαλική βλάβη" (μια κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλος στερείται οξυγόνου), σύμφωνα με μια ανακοίνωση εκπροσώπου της που δημοσιεύτηκε χθες σε πολλά έντυπα.

"Ήταν ανέκαθεν επιλογή της να δωρίσει τα όργανά της και τώρα βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη για να διαπιστωθεί αν είναι βιώσιμα", αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπου παράλληλα εκφράζονται ευχαριστίες για όσους ενδιαφέρθηκαν για την Ες και για το νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο Εγκαύματος Grossman του Νοσοκομείου West Hills.

"Η Αν είχε τεράστια καρδιά και άγγιζε όποιον συναντούσε με τη γενναιοδωρία της. Εκτός από το τεράστιο ταλέντο της θεωρούσε σκοπό της ζωής της να μοιράζει καλοσύνη και χαρά --ειδικά στην κατεύθυνση της αποδοχής αυτού που αγαπάς. Θα μείνει αξέχαστη για την θαρραλέα ειλικρίνειά της και θα μας λείψει για το φως της", ανέφερε η οικογένειά της σε ανακοίνωση.

Το αυτοκίνητο της ηθοποιού προσέκρουσε σε ένα διώροφο σπίτι στη συνοικία Μαρ Βίστα στο Λος Άντζελες στις 5 Αυγούστου με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές στο κτίριο και να εκδηλωθεί φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Η ίδια πηγή ανάφερε ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν 59 πυροσβέστες που επιχείρησαν επί 65 λεπτά.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, από τις πρώτες αιματολογικές εξετάσεις προκύπτει η παρουσία ναρκωτικών στον οργανισμό της, αλλά χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις για να αποκλειστούν τυχόν ουσίες που της χορηγήθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το σκανδαλοθηρικό έντυπο TMZ, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές της αστυνομίας, η Ες βρέθηκε θετική στην κοκαΐνη και την φεντανίλη --η τελευταία ουσία κάποιες φορές χρησιμοποιείται ως παυσίπονο σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA ότι το τροχαίο ερευνάται ως κακούργημα-- οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών που προκάλεσε τροχαίο.

Η Ες, μητέρα δύο παιδιών, εμφανίστηκε σε ταινίες μεταξύ των οποίων: Donnie Brasco, Εξι Ημέρες-Επτά Νύχτες, Ξέρω τι Εκανες Πέρυσι το Καλοκαίρι και την επανέκδοση του Ψυχώ το 1998.

Η Ες είχε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές σειρές καθώς και στο παιχνίδι Dancing with the Stars (στις ΗΠΑ ονομάζεται Strictly Come Dancing).

Ήταν πρώην σύντροφος της γνωστής παρουσιάστριας τοκ σόου Έλεν ΝτεΤζένερις, με την οποία διατηρούσε δεσμό στα τέλη της δεκαετίας του 90', ενώ το 1998 είχε εμφανιστεί και σε ένα επεισόδιο της σειράς Έλεν.