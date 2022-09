Μήνυμα Ερντογάν σε ΗΠΑ: Αν αρνηθείτε να μας δώσετε τα F-16 θα στραφούμε στη Ρωσία

Η Τουρκία θα μπορούσε να στραφεί προς άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, για να αποκτήσει μαχητικά αεροπλάνα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν της δώσουν καταδιωκτικά F-16, δήλωσε σήμερα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

«Ελπίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μας σπρώξουν προς άλλες οδούς. Θέλω να πω μ' αυτό πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι οι μόνες στον κόσμο που πωλούν μαχητικά αεροπλάνα. Η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία πωλούν επίσης. Είναι δυνατό να τα προμηθευτούμε παντού», είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

On F-16 issue, Erdogan said countries like UK, France, Russia also sell fighter jets, adding "It is possible to obtain it everywhere; some signal us for this."