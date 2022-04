Άμαχοι εκκενώνουν το Αζοφστάλ, λέει η Μόσχα - Νέους βομβαρδισμούς στην περιοχή καταγγέλλει το Κίεβο

Εικοσιπέντε άμαχοι, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά απομακρύνθηκαν από το Αζοφστάλ το απόγευμα του Σαββάτου, αναφέρουν χαρακτηριστικά ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, χωρίς να δίνουν περαιτέρω πληροφορίες.

‼️25 civilians, including 6 children, left the surrounded #Azovstal plant in #Mariupol, reported TASS.



Last week, #Russian propagandists claimed that only “Nazis” remained on the territory of the plant and bombed the plant with heavy bombs.