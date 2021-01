Λεπτό προς λεπτό η ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ

Ολοκληρώθηκε η τελετή ορκωμοσίας για την ανάληψη των καθηκόντων του 46ου Πρόεδρου των ΗΠΑ και της πρώτης γυναίκας αντιπροέδρου στο Καπιτώλιο, με τα φώτα να είναι στραμμένα στον νέο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ο οποίος απεύθυνε το πρώτο μήνυμά του στον Αμερικανικό λαό. «Είναι μια νέα μέρα για την Αμερική», δήλωσε λίγο πριν την επίσημη ανάληψη των προεδρικών του καθηκόντων

Νωρίτερα, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, τα γραφεία στο Λευκό Οίκο άδειασαν και ο Ντ. Τραμπ αποχώρησε με ελικόπτερο από το Οβάλ Γραφείο, επιβιβάστηκε για τελευταία φορά ως επικεφαλής του κράτους στο ελικόπτερο που τον μετέφερε στην Βάση Άντριους, από όπου και αναχώρησε για το θέρετρό του στην Φλόριντα.

Μπροστά σε μία πολωμένη χώρα και ένα απόλυτα διχασμένο εκλογικό σώμα, το μήνυμα της ομιλίας Μπάιντεν θα είναι «Ενωμένη Αμερική», ενώ σε tweet του λίγο πριν την επίσημη ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων έγραψε: «Είναι μια νέα μέρα για την Αμερική». Ο ίδιος γνωρίζει ότι για ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος θεωρείται ως ο υπεύθυνος μιας «συνομωσίας» που στήθηκε για να εκδιώξει τον Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Στόχος επομένως της πρώτης του ομιλίας ως νέος πρόεδρος, είναι να ανοίξει τις βαλβίδες που θα εκτονώσουν την ένταση, να μην προκαλέσει τους «απέναντι» και να εστιάσει στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και φυσικά στην Οικονομία.

Δείτε live:

19:14

Ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς της πανδημίας που στις ΗΠΑ ξεπέρασαν χθες τους 400.000

19:07

«Πριν λίγες ημέρες ένας όχλος προκάλεσε βία για να σταματήσει τη Δημοκρατία μας. Δεν τα κατάφεραν. Δεν θα συμβεί αυτό ποτέ ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ», διαμήνυσε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μετά την ορκωμοσία του ως 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

18:48

Ορκίστηκε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, απευθύνει μήνυμα στον Αμερικανό λαό

Joe Biden is sworn in as the 46th president of the United States#InaugurationDay pic.twitter.com/dE2JI3GMsa — ITV (@ITV) January 20, 2021

18:43

Η Κάμαλα Χάρις ορκίστηκε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

18:40

Η Lady Gaga ψέλνει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ

LIVE: Lady Gaga performs at Inauguration of Joe Biden and Kamala Harris. https://t.co/OKlkZWxzDb — NBC News (@NBCNews) January 20, 2021

18:28

H Γερουσιαστής Έιμι Κλομπασάρ και πρώην υποψηφία για το χρίσμα των Δημοκρατικών ανοίγει την τελετή της ορκωμοσίας.

«Είναι η μέρα που η δημοκρατία μας ανασηκώνεται, καθαρίζει τη σκόνη και κάνει ό,τι κάνει πάντα η Αμερική, προχωρά ως έθνος υπό τον Θεό, αδιαίρετο, με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους», είπε στην αρχή της τελετής και σημείωσε ότι καθώς η χώρα γυρίζει τη σελίδα, εξαρτάται από τον καθένα να «αναλάβει τη φλόγα της δημοκρατίας».

«Δεσμευόμαστε σήμερα να μην θεωρήσουμε τη δημοκρατία μας δεδομένη καθώς γιορτάζουμε την αξιοσημείωτη δύναμή της. Γιορτάζουμε την ανθεκτικότητά της, την αξία της», συμπλήρωσε.

This is the day our democracy picks itself up, brushes off the dust, and does what America always does: goes forward as a nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) January 20, 2021

18:18

Στο χώρο της ορκωμοσίας έφτασε ο Τζο Μπάιντεν.

"Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, Joseph Robinette Biden, Jr., and Dr. Jill Biden." https://t.co/SIcGPsk9xG #InaugurationDay pic.twitter.com/bYbG0k9dJ5 — This Week (@ThisWeekABC) January 20, 2021

18:12

Έφτασε στο χώρο της ορκωμοσίας του Καπιτώλιου η Κάμαλα Χάρις, η θα γράψει ιστορία ως: η πρώτη γυναίκα, η πρώτη αφροαμερικανή και η πρώτη με καταγωγή από την Ασία, που θα γίνει Αντιπρόεδρος. Επιπλέον, η Χάρις θα ορκιστεί από την Ανώτατη Δικαστή Σόνια Σωτομαγιόρ, την πρώτη Ισπανόφωνη στην ιστορία του δικαστηρίου.

18:00

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία μόλις προσγειώθηκαν στη Φλόριντα.

At 1105 AM POTUS and FLOTUS walked down steps of Air Force One for last time. Family followed. He waved but did not take questions. Motorcade is slowly inching away. pic.twitter.com/4BtujXqz7Y — Josh Dawsey (@jdawsey1) January 20, 2021

17:33

Άφιξη του αντιπροέδρου Μάικ Πένς ο οποίος θα εκπροσωπήσει την απερχόμενη διοίκηση δεδομένου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παρεβρεθεί.

17:32

Η αυτοκινητοπομπή του εκλεγμένου Προέδρου Τζο Μπάιντεν έφτασε στο Καπιτώλιο. Οι ηγέτες του Κογκρέσου αναμένεται να τον χαιρετήσουν κατά την είσοδό του στο κτίριο του.

Pres.-elect Joe Biden and Vice Pres.-elect Kamala Harris arrive for their inauguration ceremony. https://t.co/SIcGPsk9xG #InaugurationDay pic.twitter.com/guT7QKVD5F — This Week (@ThisWeekABC) January 20, 2021

17:28

Εικόνες από την προσέλευση και την προετοιμασία στο χώρο του Καπιτωλίου, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας του 460υ προέδρου των ΗΠΑ

17:20

Εκκενώνεται το Ανώτατο Δικαστήριο μετά από τηλεφώνημα για απειλή βόμβας, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το CNN και το οποίο επιβεβαιώνει την αυξημένη παρουσία της Εθνικής Φρουράς στο προαύλιο χώρο του Δικαστηρίου.

There is a bomb threat at the supreme court. Deleted last tweet because we are now told the building is not being evacuated. It was closed to the public for Covid. Much bigger national Guard presence. pic.twitter.com/iLVoY6A9pb — Alexander Marquardt (@MarquardtA) January 20, 2021

17:17

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα φτάνουν στο Καπιτώλιο πριν από τα εγκαίνια του Τζο Μπάιντεν ως 46ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Former President Barack Obama and former first lady Michelle Obama arrive at the Capitol ahead of Joe Biden?s inauguration as 46th President of the United States. https://t.co/Cq3h527FmF #InaugurationDay pic.twitter.com/NhyuOKZowO — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Ο Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του Χίλαρι έφτασαν στο Καπιτώλιο.

Secretary Clinton gives us a wave as she and former President Bill Clinton walk into the Capitol. #InaugurationDay pic.twitter.com/rgAuVqihRv — Mariam Khan (@MKhan47) January 20, 2021

Ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους και η Λόρα Μπους εισέρχονται στο Καπιτώλιο για να παρευρεθούν στα εγκαίνια του Τζο Μπάιντεν.

Former President George W. Bush and former FLOTUS Laura Bush have arrived for Joe Biden?s inauguration. He gave us a quick wave as he walked into the Capitol building. pic.twitter.com/GcFOCNNEhL — Mariam Khan (@MKhan47) January 20, 2021

16:56

Συγχαρητήριο μήνυμα στον Τζο Μπάιντεν έστειλε μέσω του προσωπικού του λογαριασμό στο twitter o πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα: «Συγχαρητήρια στον φίλο μου, Πρόεδρο @Τζο Μπάιντεν! Αυτή είναι η στιγμή σου». Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια φωτογραφία των δυο ανδρών.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021

16:28

Λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την Ουάσιγκτον, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό το μήνυμα: «Είναι μια νέα ημέρα στην Αμερική»

It?s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

16.07

Όπως μεταδίδει το CNN, ο Ντ. Τραμπ άφησε ένα σημείωμα στον διάδοχό του, Τζ. Μπάιντεν, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό τι αναφέρει. Η επιστολή που άφησε στο Οβάλ Γραφείο για τον διάδοχό του αποτελεί παράδοση στις ΗΠΑ. «Δεν είμαστε προσωρινοί κάτοχοι αυτής της θέσης», είχε γράψει πριν από τέσσερα χρόνια ο Μπαράκ Ομπάμα.

15.15

«Θα επιστρέψω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στους οπαδούς του, που είχαν συγκεντρωθεί για να παρευρεθούν στην αποχαιρετιστήρια τελετή στην Βάση Αντριους.

Η τελετή της ορκωμοσίας

Συρματοπλέγματα, περιπολίες, μεταλλικός φράκτης γύρω από το Καπιτώλιο, 25.000 στρατιώτες ανεπτυγμένοι στην αμερικανική πρωτεύουσα, δίνουν τον τόνο στην ορκωμοσία του νικητή της πιο ανώμαλης εκλογικής αναμέτρησης των μεταπολεμικών χρόνων στις ΗΠΑ.

Η τελετή που είναι προγραμματισμένη στις 6 μμ (ώρα Ελλάδος), θα ξεκινήσει η μπροστά από τη Δυτική Πτέρυγα του Καπιτωλίου, παρουσία των πρώην προέδρων Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους, Μπιλ Κλίντον ενώ δεν θα παραστεί ο 96χρονος Τζίμι Κάρτερ. Όπως είναι γνωστό, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παρευρεθεί, σπάζοντας μια παράδοση του τελευταίου ενάμιση αιώνα.

Το διαδικαστικό της ορκωμοσίας προβλέπει ότι η Αντρέα Χολ, η πρώτη Αφροαμερικανίδα που έγινε επικεφαλής πυροσβεστικού τμήματος θα απαγγείλει τον όρκο πίστης και στη συνέχεια θα ακουστεί ο εθνικός ύμνος. Αφού το ρολόι χτυπήσει δώδεκα φορές, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς θα ορκίσει τον Μπάιντεν, ο οποίος θα έχει το χέρι του πάνω σε μια Βίβλο ηλικίας 127 ετών, οικογενειακό του κειμήλιο.

Στη συνέχεια, η Κάμαλα Χάρις θα ορκιστεί ως η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ από τη δικαστή Σόνια Σοτομαγιόρ, την πρώτη ισπανόφωνη που έγινε μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Μετά το τέλος της τελετής, ο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ θα καταθέσουν στεφάνι στο Μνημείο του Aγνώστου Στρατιώτη, στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, στη Βιρτζίνια.