Αλέξης Πατέλης: Ποιος περιορισμός της ελευθερίας;

Μια διαφορετική διάσταση στη συζήτηση για την ελευθερία του Τύπου στη χώρα μας, έδωσε ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης με σειρά σχολίων που δημοσίευσε χθες στο twitter.

«Όσοι θεωρούν ότι η ελευθερία του Τύπου έχει περιοριστεί στην Ελλάδα, παραθέτω μερικά μόνο πρωτοσέλιδα εφημερίδων», έγραψε αρχικά ο Α. Πατέλης και στη συνέχεια δημοσίευσε μια ολόκληρη σειρά ακραία ομοφοβικών πρωτοσέλιδων με θέμα τον ίδιο και τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Όπως τόνισε ο Α. Πατέλης, πέραν της ομοφοβικής στάσης που έτσι κι αλλιώς έχουν τα συγκεκριμένα έντυπα, ο πραγματικός στόχος αυτών των δημοσιευμάτων είναι ο Πρωθυπουργός.

Αυτό τον ιδιότυπο πόλεμο σε βάρος του πρωθυπουργού και την κυβέρνηση του, κανείς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ να τον σταματήσει ακριβώς γιατί γίνεται μέσω μερίδας του Τύπου που σε αυτή τη χώρα απολαμβάνει αυτονόητης ελευθερίας.

Regarding those who believe that freedom of press has been curtailed in Greece, I have a few front covers featuring yours truly to showcase:



