Αλ. Μπουρλά: Έλαβε και τη δεύτερη δόση του εμβολίου ο επικεφαλής της Pfizer

Ο επικεφαλής της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, δήλωσε ενθουσιασμένος στο Twitter, αφότου έλαβε και τη δεύτερη δόση του εμβολίου Pfizer/BioNTech κατά του κορονοϊού.

«Είμαι ενθουσιασμένος που έλαβα και τη δεύτερη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19. Δεν υπάρχει τίποτε που επιθυμώ περισσότερο από το να έχουν την ίδια ευκαιρία οι αγαπημένοι μου άνθρωποι, όσο και όλος ο κόσμος στη Γη. Παρόλα αυτά το ταξίδι δεν έχει ακόμη τελειώσει, εργαζόμαστε ακούραστα για να νικήσουμε τον ιό» ανέφερε ο Αλ. Μπουρλά.

Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine. There's nothing I want more than for my loved ones and people around the world to have the same opportunity. Although the journey is far from over, we are working tirelessly to beat the virus. pic.twitter.com/ES05WPBLJA