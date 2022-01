Αλ Κάιντα: Σκοτώθηκε πρώην συνεργάτης του Οσάμα μπιν Λάντεν

Η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) ανακοίνωσε τον θάνατο ενός από τα στελέχη της σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ στην Υεμένη, ανέφερε χθες η διευθύντρια του κέντρου SITE Intelligence Group, το οποίο παρακολουθεί συστηματικά τη δραστηριότητα τζιχαντιστικών και άλλων εξτρεμιστικών οργανώσεων στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τη Ρίτα Κατς, η ΑΚΑΧ δεν διευκρίνισε ούτε το πότε, ούτε το πού σκοτώθηκε ο Σάλεχ μπιν Σαλίμ μπιν Ουμπάιντ Αμπολάν, γνωστός επίσης ως Αμπού Ομάιρ αλ Χαντράμι, ο οποίος είχε υπάρχει στο παρελθόν συνεργάτης του ιδρυτή της Αλ Κάιντα, του Οσάμα μπιν Λάντεν, γεγονός που η ίδια χαρακτήρισε «παράξενο».

Η κυρία Κατς σημείωσε μέσω Twitter τις πληροφορίες πως τη 14η Νοεμβρίου 2021 οι ΗΠΑ προχώρησαν σε αεροπορικό πλήγμα στην Υεμένη που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία μέλη της ΑΚΑΧ

BREAKING: AQAP announces death of military commander/former Bin Laden associate Salih bin Salim bin Ubayd ’Abolan (AKA Abu 'Umayr al-Hadhrami) in US airstrike in Yemen. Strange that group did not specify date/location. Reports show US airstrike killed 3 AQAP militants on Nov. 14. https://t.co/NkAv5Fzh6f pic.twitter.com/8FrdCm24ue