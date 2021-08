Αφγανιστάν: Κίνδυνος νέων συγκρούσεων - Ταλιμπάν κατευθύνονται στην κοιλάδα Πανσίρ

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι «εκατοντάδες» μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος κατευθύνονται προς την Κοιλάδα του Πανσίρ, βορειοανατολικά της Καμπούλ, μία από τις λίγες ζώνες του Αφγανιστάν που δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους.

«Εκατοντάδες μουτζαχεντίν του Ισλαμικού Εμιράτου κατευθύνονται προς το Κρατίδιο του Πανσίρ για να το θέσουν υπό τον έλεγχό τους, αφού οι τοπικοί άρχοντες αρνήθηκαν να το παραδώσουν με ειρηνικό τρόπο», ανακοίνωσαν οι Ταλιμπάν στα αραβικά στον λογαριασμό τους στο Twitter, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυνάμεις των Ταλιμπάν εισήλθαν στην Καμπούλ στις 15 Αυγούστου σχεδόν χωρίς να συναντήσουν αντίσταση, έπειτα από αστραπιαία γενική επίθεση που ξεκίνησε τον Μάιο, παράλληλα με την αποχώρηση των αμερικανικών και των νατοϊκών δυνάμεων από το Αφγανιστάν.

Ένας θύλακας αντίστασης δημιουργήθηκε στην Κοιλάδα του Πανσίρ, η οποία ιστορικά θεωρείται προπύργιο των δυνάμεων κατά των Ταλιμπάν. Του Εθνικού Μετώπου Αντίστασης στο Πανσίρ ηγείται ο γιος του διοικητή της Βόρειας Συμμαχίας και ηγέτη της αντίστασης κατά των Σοβιετικών στη δεκαετία του '90, Αχμαντ Σαχ Μασούντ, ο οποίος δολοφονήθηκε από την Αλ Κάιντα τις παραμονές των επιθέσεων των 11ης Σεπτεμβρίου.

Εκπρόσωπος του Εθνικού Μετώπου Αντίστασης δήλωσε ότι γίνονται προετοιμασίες «για πόλεμο μακράς διάρκειας» με τους Ταλιμπάν, αν δεν καταφέρουν να διαπραγματευθούν μαζί τους τον σχηματισμό ευρέος κυβερνητικού σχήματος.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, χιλιάδες Αφγανοί έχουν συγκεντρωθεί στην Κοιλάδα του Πανσίρ για να πολεμήσουν κατά του νέου καθεστώτος.

«Οι Ταλιμπάν δεν θα διαρκέσουν αν συνεχίσουν έτσι. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπισθούμε το Αφγανιστάν και προειδοποιούμε ότι θα υπάρξει αιματοχυσία», δήλωσε ο Αχμαντ Μασούντ στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος νωρίτερα δήλωσε έτοιμος για ειρηνικές συνομιλίες με το ισλαμιστικό κίνημα που κατέλαβε την εξουσία στην Καμπούλ πριν από μία εβδομάδα, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες για πόλεμο.

«Θέλουμε να κάνουμε τους Ταλιμπάν να αντιληφθούν ότι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι μέσω της διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Αχμαντ Μασούντ τηλεφωνικά στο ειδησογραφικό πρακτορείο Reuters από το προπύργιό του στην Κοιλάδα του Πανσίρ, βορειοδυτικά της αφγανικής πρωτεύουσας, όπου έχουν συγκεντρωθεί υπολείμματα μονάδων του τακτικού αφγανικού στρατού και των ειδικών δυνάμεων και τοπικές πολιτοφυλακές.

«Δεν θέλουμε να ξεσπάσει πόλεμος», λέει.

Εντούτοις, προειδοποιεί ότι οι υποστηρικτές του είναι έτοιμοι να πολεμήσουν εάν οι δυνάμεις των Ταλιμπάν, οι οποίοι, προς το παρόν, δεν έχουν πλησιάσει στο Πανσίρ, προσπαθήσουν να εισβάλουν.

«Θέλουν να αμυνθούν, θέλουν να πολεμήσουν, θέλουν να αντισταθούν σε οποιοδήποτε ολοκληρωτικό καθεστώς», όπως αναφέρει.

Ο Αχμαντ Μασούντ λέει ότι οι δυνάμεις αυτές δεν προέρχονται μόνο από το Πανσίρ, το οποίο είχε αντισταθεί στους Ταλιμπάν και πριν από τοι 2001.

«Από μία επαρχία υπερασπιζόμαστε ολόκληρη τη χώρα».

Επιπροσθέτως ζήτησε τον σχηματισμό συμπεριληπτικής, ευρείας κυβέρνησης στην Καμπούλ, η οποία θα εκπροσωπεί όλες τις εθνότητες του Αφγανιστάν και πρόσθεσε ότι ένα ολοκληρωτικό καθεστώς δεν πρέπει να αναγνωρισθεί από τη διεθνή κοινότητα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στη Washington Post ο γιος του Αχμαντ Σαχ Μασούντ απηύθυνε έκκληση στη Δύση για υποστήριξη.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, 20/8, δυνάμεις πιστές στον πρώην αντιπρόεδρο του Αφγανιστάν, τον Αμρούλα Σάλεχ, ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με σχηματισμούς των Ταλιμπάν στην Παντσίρ, βόρεια της Καμπούλ, τη μοναδική περιοχή που δεν έχει πέσει στα χέρια των ισλαμιστών ανταρτών, μετέδωσε χθες Τρίτη το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Άλαμ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, οι δυνάμεις του κ. Σάλεχ ανέκτησαν την περιοχή Τσαρικάρ, στην επαρχία Παρουάν. Οδός στρατηγικής σημασίας διέρχεται από την Τσαρικάρ και τη σήραγγα Σαλάνγκ, που συνδέει την Καμπούλ με τη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, τη μεγαλύτερη πόλη του βόρειου Αφγανιστάν.

Αφγανική στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι ο Άμπντουλ Ρασίντ Ντόστουμ, διαβόητος αφγανός πολέμαρχος, ανέπτυξε 10.000 μαχητές του στην Παντσίρ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος και πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών υπόσχεται ότι δεν θα παραδοθεί και αυτοανακηρύχθηκε νόμιμος πρόεδρος, αφού ο αρχηγός του κράτους, ο Άσραφ Γάνι, έφυγε από τη χώρα την Κυριακή, καθώς οι Ταλιμπάν έμπαιναν στην Καμπούλ.

«Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Αφγανιστάν, σε περίπτωση απουσίας, φυγής, παραίτησης ή θανάτου του προέδρου, ο πρώτος αντιπρόεδρος γίνεται μεταβατικός πρόεδρος. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη χώρα μου και είμαι ο νόμιμος μεταβατικός πρόεδρος. Καλώ όλους τους ηγέτες να μου προσφέρουν την υποστήριξη και τη συναίνεσή τους», ανέφερε σε αναρτήσεις του στο Twitter στα αγγλικά. Κάλεσε τους Αφγανούς να συμμετάσχουν στη «αντίσταση» εναντίον των Ταλιμπάν.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.