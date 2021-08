Αφγανιστάν: Γαλλικό αεροσκάφος «αφήνει» θερμοβολίδες πάνω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ

Μεταγωγικό αεροσκάφος Α400Μ της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας εξαπέλυσε θερμοβολίδες πάνω από το αεροδρόμιο τις Καμπούλ κατά τη διάρκεια πτήσης εκκένωσης το Σάββατο 21 Αυγούστου.

Καθώς το Airbus A400M απογειώθηκε προς την αεροπορική βάση Al Dhafra, εκτόξευσε θερμοβολίδες. Σύμφωνα με ειδικούς αυτό σημαίνει ότι το αεροσκάφος θα μπορούσε να έχει εντοπίσει απειλή ή να της εκτόξευσε προληπτικά.

Οι θερμοβολίδες είναι ένα παθητικό, αμυντικό αντίμετρο που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα αεροσκάφη από τους αντιαεροπορικούς πυραύλους. Πρακτικά, πρόκειται για υπέρθερμα μεταλλικά ελάσματα που μπερδεύουν το σύστημα υπέρυθρης καθοδήγησης των πυραύλων, που συνήθως ακολουθούν τη θερμότητα των κινητήρων των αεροσκαφών.

Evacuations continued from the Kabul airport on Saturday after a backlog of evacuees caused an 8 hour pause in flights on Friday. The subsequent chaos caused empty flights last night, with two flights carrying just seven and eight people. pic.twitter.com/0DZZ5v0vYL