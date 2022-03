Ουκρανία: Αδιέξοδο για τη διαφυγή αμάχων στη Μαριούπολη - Βομβαρδισμοί στο Κίεβο

Συνεχίζονται για 28η ημέρα οι πολεμικές συρράξεις στην Ουκρανία, την ώρα που δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία για την διαφυγή των αμάχων στη Μαριούπολη. Συγκεκριμένα, οι Ρώσοι συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τις κύριες πόλεις της χώρας, ενώ συνεχίζονται οι μάχες, από το Χάρκοβο στα βορειοανατολικά ως τη Μαριούπολη στα νοτιοανατολικά.

Οι Ουκρανοί προχώρησαν σε ανακατάληψη εδαφών δυτικά του Κιέβου

Ουκρανικές σημαίες κυματίζουν και πάλι στην πόλη του Μακάριβ, δυτικά του Κιέβου, σύμφωνα με τις αρχές της Ουκρανίας.

Παράλληλα, εθελοντές και ουκρανικά στρατεύματα κοντά στην πόλη Βόζνεσενσκ, νότια της χώρας, κατέστρεψαν ένα ρωσικό οπλισμένο κομβόι, απωθώντας τις ρωσικές δυνάμεις.

Στο μεταξύ στη Χερσώνα, κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, που ήταν η πρώτη πόλη που έπεσε στα χέρια των Ρώσων, οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν να ανακαταλάβουν την περιοχή.

Όπως αναφέρει το BBC, οι Ρώσοι συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τη Μαριούπολη, παρότι το λιμάνι της πόλης έχει υποστεί μικρή ζημιά.

Τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό σε συνοικία του Κιέβου

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σήμερα το πρωί όταν οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν συνοικία του Κιέβου, ενώ πολλές κατοικίες στο σημείο υπέστησαν ζημιές, έγινε γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

Πυρά του πυροβολικού έπεσαν νωρίς σήμερα το πρωί στη συνοικία Νίβκι, που βρίσκεται στο τμήμα του Κιέβου το οποίο απέχει περίπου πέντε χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου.

Ένα σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς, πολλές πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από τα θραύσματα, ενώ έσπασαν τα τζάμια σπιτιών και βιτρίνες καταστημάτων. Από τον βομβαρδισμό τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερις άνθρωποι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Ο εχθρός βομβάρδισε εκ νέου (...) Η συνοικία Σεβτσενκίβσκι έγινε στόχος πληγμάτων το πρωί. Οι διασώστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο προσπαθώντας να κατασβέσουν τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε σπίτια και ψηλές πολυκατοικίες», επεσήμαναν.

«Μόλις είχα επιστρέψει μέσα, αφού είχα βγει για να καπνίσω όταν ξαφνικά 'μπουμ', κατέρρευσε η οροφή», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Οχριμένκο που διαμένει σε ένα από τα σπίτια που επλήγησαν.

«Έχασα για λίγο τις αισθήσεις μου, προτού σηκωθώ. Ήμασταν τρεις, με την αδελφή μου και τον σύζυγό της, στο σπίτι που μοιραζόμαστε δύο οικογένειες (...) κανείς δεν σκοτώθηκε», πρόσθεσε ο συνταξιούχος.

«Μόλις που πρόλαβα να πάρω κάποια έγγραφα και να βγω, προτού το σπίτι πάρει φωτιά», δήλωσε η αδελφή του.

Τα στρατεύματα προχωρούν από το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας, τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται από το βορρά και το νότο για να «περικλείσουν τις ουκρανικές δυνάμεις στα ανατολικά της χώρας». Τα στρατεύματα προχωρούν από το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη. Παράλληλα, οι μάχες στο βορρά - με στόχο την κατάληψη της πρωτεύουσας Κιέβου - παραμένουν «σε μεγάλο βαθμό στάσιμες», αναφέρει το υπουργείο.

