Α. Μπλίνκεν: Τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν είναι σημαντικά για την ασφάλεια του Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν είναι σημαντικά για την ασφάλεια του εβραϊκού κράτους, αν και δεν έφτασε στο σημείο να υιοθετήσει τη στάση της πρώην αμερικανικής κυβέρνησης υπό τον Ντόναλντ Τραμπ που τα είχε αναγνωρίσει ως μέρος του Ισραήλ.

“Από πρακτικής άποψης, ο έλεγχος του Γκολάν σε αυτή την κατάσταση πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικός για την ασφάλεια του Ισραήλ”, δήλωσε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξή του στο CNN. “Τα νομικά ζητήματα είναι άλλο θέμα και με τον καιρό, αν αλλάξει η κατάσταση στη Συρία, αυτό είναι κάτι που θα εξετάσουμε, αλλά δεν είμαστε κοντά σε αυτό”, πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αναγνώρισε επισήμως τα Υψίπεδα του Γκολάν ως ισραηλινό έδαφος το 2019, μια τεράστια στροφή από την αμερικανική πολιτική εδώ και δεκαετίες. Το Ισραήλ κατέλαβε το Γκολάν από τη Συρία στον πόλεμο του 1967 και το προσάρτησε το 1981, μια κίνηση που δεν έχει αναγνωριστεί διεθνώς.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε εξάλλου ότι η κυβέρνηση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ αλλά και η παρουσία παραστρατιωτικών οργανώσεων στη Συρία που στηρίζονται από το Ιράν αποτελούν “σημαντική απειλή” για το Ισραήλ.

Secy. of State Antony Blinken on whether the US will continue to recognize Israeli sovereignty over the Golan Heights: "Leaving aside the legalities of that question, as a practical matter, the Golan is very important to Israel's security as long as Assad is in power in Syria" pic.twitter.com/yHQBr7FvgP