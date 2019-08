Κυπριακό: Έτοιμοι για Τριμερή με ΓΓ ΟΗΕ Αναστασιάδης - Ακιντζί

Μετά από περίπου τρεις ώρες, ολοκληρώθηκε στις 12:30 η άτυπη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, όπου κατέληξαν στα επόμενα βήματά για το Κυπριακό

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να συνεχίσουν την προσπάθεια υπό την εκπρόσωπο του ΓΓ ΟΗΕ κ. Λουτ για συνομολόγηση των Όρων Αναφοράς, που θα δώσουν τη δυνατότητα για δομημένες διαπραγματεύσεις με την αίσθηση του επείγοντως.

Εξέφρασαν επίσης την ετοιμότητά τους για πραγματοποίηση Τριμερούς Συνάντησης με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, μετά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο.

Οι κ. κ. Αναστασιάδης και Ακιντζί καλωσόρισαν την υλοποίηση ΜΟΕ που ανακοίνωσαν κατά τις προηγούμενες συναντήσεις τους, καθώς διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με τον κυπριακό τηλεοπτικό σταθμό ΣΙΓΜΑ, υπάρχουν πληροφορίες από το περιβάλλον του Προέδρου Αναστασιάδη, για πραγματοποίηση και άτυπης πενταμερούς συνόδου για το Κυπριακό με τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, τις δύο κοινότητες και την ΕΕ ως παρατηρητή.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει επιστρέψει στο Προεδρικό Μέγαρο για να ενημερώσει τους συνεργάτες του και αναμένεται να προβεί ακολούθως σε δηλώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών:

«Σήμερα, ο Ελληνοκύπριος ηγέτης κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κ. Μουσταφά Ακίνκι συναντήθηκαν στην κατοικία της Ειδικής Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.

Οι δύο ηγέτες είχαν μια ειλικρινή και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και συζήτησαν σε βάθος τις βασικές αρχές. Αποφάσισαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυρία Τζέιν Χολ Λουτ με την αποφασιστικότητα να οριστικοποιήσουν τους όρους αναφοράς, που θα επιτρέψουν δομημένες και προσανατολισμένες ως προς το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια διευθέτηση του Κυπριακού με αίσθηση του επείγοντως.

Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν επίσης να ανακοινώσουν την ετοιμότητά τους να διεξαγάγουν τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα μετά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν την εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν προηγουμένως ανακοινώσει, συμπεριλαμβανομένης της διασυνδεσιμότητας του ηλεκτρισμού και της διαλειτουργικότητας των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, μέτρα που διευκόλυναν τη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν επίσης τη δέσμευσή τους να εντείνουν το έργο των Τεχνικών Επιτροπών με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής όλων των Κυπρίων και την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με την υποστήριξη του ΟΗΕ».

