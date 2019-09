Frontex: Τουλάχιστον 9.300 μετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα τον Αύγουστο

Αύξηση της τάξεως του 9% κατέγραψαν οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών σε ευρωπαϊκό έδαφος τον Αύγουστο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του 2019, «λόγω των αυξημένων αφίξεων στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου».

Όπως γνωστοποίησε η Frontex, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων που πέρασαν στην Ευρώπη τον Αύγουστο ήταν 12.900. Οι 9.300, το 75% δηλαδή του συνολικού αριθμού, έφτασαν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Για τους οκτώ πρώτους μήνες του έτους, οι μεταναστευτικές ροές στην Ανατολική Μεσόγειο, αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 - με τον συνολικό αριθμό μεταναστών και προσφύγων να ανέρχεται στους 38.300.

Τέλος, για τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλάκη, επισημαίνει ότι 2 στους 5 ήταν από το Αφγανιστάν.

