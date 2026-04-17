Bloomberg: Το υπερδεξαμενόπλοιο «Atokos» του Γιώργου Προκοπίου διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ

Ο Έλληνας εφοπλιστής, Γιώργος Προκοπίου, συνεχίζει τη δραστηριοποίησή του στην ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με τα πλοία του να πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες διελεύσεις ακόμη και εν μέσω της έντασης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, το μεγαλύτερο υπερδεξαμενόπλοιο του στόλου του από την έναρξη της κρίσης, το Atokos, εντοπίστηκε να εκπέμπει σήμα στον Ινδικό Ωκεανό την Παρασκευή. Η συγκεκριμένη ένδειξη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το πλοίο είχε ήδη διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ τις προηγούμενες ημέρες, πιθανότατα με απενεργοποιημένο το σύστημα εντοπισμού του.

Το Atokos ανήκει στην κατηγορία των VLCC (Very Large Crude Carriers), με δυνατότητα μεταφοράς περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, γεγονός που το καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα πλοία του είδους του. Τη διαχείρισή του έχει η Dynacom Tankers Management Ltd., όπως προκύπτει από ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων.

Με τη συγκεκριμένη διέλευση, η εταιρεία φέρεται να έχει μεταφέρει συνολικά περίπου 6,5 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μέσω των Στενών, αναδεικνυόμενη ως ο μεγαλύτερος μη ιρανικός διακινητής πετρελαίου από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο. Από την πλευρά της, η Dynacom δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν.

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα στα Στενά του Ορμούζ —μέσω των οποίων, πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, διακινούνταν περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, καθώς και αντίστοιχο μερίδιο υγροποιημένου φυσικού αερίου— παραμένει σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής σε μείωση της παραγωγής τους, ενώ παράλληλα ασκεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου. Αντίστοιχη αύξηση καταγράφεται και σε παράγωγα καύσιμα, όπως το αεροπορικό καύσιμο, το ντίζελ και η βενζίνη.

Την ίδια περίοδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην επιβολή δικού τους ναυτικού αποκλεισμού σε ιρανικά πλοία, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση στην περιοχή. Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί στα μέτρα που έχει ήδη εφαρμόσει η Τεχεράνη από την έναρξη των εχθροπραξιών, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.