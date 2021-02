Το Μαϊάμι μπαίνει... στο bitcoin

Στο δρόμο να χαράξει την πρωτοπορία στη χρήση κρυπτονομισμάτων από επίσημους φορείς βρίσκεται η πόλη του Μαϊάμι, της οποίας το δημοτικό συμβούλιο έκανε ένα βήμα προς το να υιοθετήσει το bitcoin ως αποδεκτή μορφή πληρωμών, τόσο για τους μισθούς υπαλλήλων της, όσο και για τις χρεώσεις πολιτών όπως δημοτικά τέλη, φόρους ιδιοκτησίας κλπ.

Ειδικότερα, οι δημοτικές αρχές της πόλης ενέκριναν χτες αργά το βράδυ ψήφισμα, στη βάση σχετικής πρότασης του Δημάρχου Φράνσις Σουάρεζ, για τη μελέτη της χρήσης του κρυπτονομίσματος και την εύρεση μεσαζόντων για ενδεχόμενες συναλλαγές.

Το επόμενο βήμα θα είναι, εφόσον εγκριθεί και το τεχνικό σκέλος, να αποκτήσουν οι υπάλληλοι του δήμου την επιλογή να πληρώνονται μέρος ή το σύνολο του μισθού τους σε bitcoin, καθώς και οι πολίτες την επιλογή να το χρησιμοποιούν στις πληρωμές τους, για δημοτικά τέλη και φόρους ιδιοκτησίας κλπ.

«Είναι υπέροχο να ανήκουμε σε μία τόσο "κρυπτο-προωθημένη" πόλη, το Μαϊάμι, και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στην επιτροπή που επέτρεψαν να συμβεί αυτό», ανέφερε ο Δήμαρχος Σουάρεζ, προσθέτοντας ότι η χτεσινή ψηφοφορία ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

